我是廣告 請繼續往下閱讀

隨台中「高鐵娛樂城」開發案持續推進，地方憂心當地交通將面臨崩潰。市議員吳瓊華今（24）日於議會交通地政業務質詢指出，北屯漢神洲際百貨開幕引發的台74線塞車潮已是前車之鑑，高鐵特區銜接台74線的匝道瓶頸若不儘速打通，恐重演交通亂象。對此，交通局表示，已規劃拓寬匝道以增加儲車空間，預計可降低近三成延滯時間。吳瓊華表示，高鐵台中站擁有三鐵共構優勢，但現階段台74線下高鐵東路匝道在尖峰時段已嚴重回堵。她直言，漢神洲際百貨開幕導致崇德匝道癱瘓，顯示大型開發對路網衝擊巨大，未來高鐵娛樂城完工後，人流與車流勢必大幅成長，若缺乏前瞻規劃，「交通壓力將不容忽視」。她要求交通局說明改善進度，避免商場榮景變為市民通行的噩夢。交通局長葉昭甫表示，市府已於114年完成台74線高鐵東路匝道車流評估，計畫透過拓寬工程增加儲車空間。根據模擬數據，拓寬後可降低延滯時間約28.7%，並有效縮短排隊長度。目前初步評估成果已函送交通部公路局，將全力爭取撥款辦理後續工程。另外，針對區域聯外道路，吳瓊華也爭取新闢往學田路之路線。交通局說，經評估擬拓寬高鐵東路涵洞，沿論子巷銜接忠勇路與學田路，該方案具備做為未來國道1號增設交流道聯絡道的潛力。相關整體交通規劃已於今年1月5日函送都發局，納入都市計畫檢討。此外，針對「國道1號銜接高鐵特區」進度，葉昭甫補充，於國道西側增設交流道具可行性，整體經費約94億元，後續將向中央爭取可行性研究經費，強化區域路網韌性。吳瓊華強調，高鐵特區開發已進入關鍵期，但部分匝道改善進度仍卡在中央與地方權責認定，呼籲市府應與地方立委攜手，加速落實各項交通工程，確保區域發展與市民通行品質並進。