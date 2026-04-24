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遭冒名詐騙「超過100起」 陳威明籲：勇敢站出來提告

台北榮總院長陳威明又遭「冒名詐騙」！北榮發聲明指出，昨（23）日門診期間，多名患者詢問陳威明在網路販售藥品的訊息，甚至有一位病人已經受騙購買，還將商品帶至院內。陳威明說，看到醫療用品、藥品的詐騙可說是「謀財害命」，會將該可疑產品送驗並報警。北榮今（24）日發布聲明指出，昨日門診期間，有多位患者詢問院長陳威明於網路販售藥品的訊息，甚至其中一位已經受騙購買，甚至將藥品帶至醫院診間。陳威明受訪時提到，自己已經很生氣好幾天，擔心民眾看到自己的名字就跑去購買，且昨日是3位患者跑來詢問詐騙藥品的事情，還有一位連藥品都拿到診間了。他說，受害者把東西及發票都帶來後，經過說明也願意拿去檢驗並提告對方。陳威明說，自己昨晚都睡不好，因為看到患者無辜受騙，「我很難過。」他強調，那些詐騙藥品吃下肚的副作用、或是否有重金屬等問題都不曉得，「這是害命」，身為院長，「能不出來保護大家嗎？」陳威明預估，自己被冒名詐騙的情況應超過100起，但詐騙就像打地鼠，這邊打了，另一邊又會冒出來，許多IP都是來自境外，為了避免更多人受害，一定要勇敢站出來、真正去提告。陳威明也感謝法務部、數發部、警政署及調查局這段時間的積極協助，使多數詐騙廣告得以及時下架。然而詐騙集團仍持續變換手法行騙，令人防不勝防。若能在政府努力之外，結合民眾力量共同防詐，成效將更為即時且顯著。陳威明建議民眾在網路上發現疑似詐騙內容時，可主動留言提醒「這是詐騙，請勿上當」，以避免他人受害，同時也可以協助立即通報。北榮提醒，藥品使用應經專業醫師或藥師諮詢，切勿輕信網路誇大宣傳，以免不僅損失金錢，還可能危害健康，甚至延誤就醫時機。並重申，台北榮民總醫院任何醫師「不會推銷或販售任何商品」，敬請民眾提高警覺。若看到相關廣告，請務必提高警覺。北榮呼籲，不要購買、不要點擊、立即向平台舉報或撥打165 反詐騙專線，同時也可以立即通報調查局台北市調查處02-27328888專線電話。