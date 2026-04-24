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曾列民眾黨不分區立委名單第17名、前公視董事徐瑞希，日前提起確認黨員資格之訴，台北地方法院23日判決其勝訴，這也牽動了排序第19名的民眾黨團主任陳智菡恐無緣遞補立委。對此，政治評論員、前民眾黨幕僚吳靜怡大酸，為了讓陳智菡「戰狼」上位，柯文哲曾高喊的「新政治」，如今淪為「腥政治」，可憐啊！吳靜怡表示，這場「註銷大戲」背後，更涉及不分區遞補的現實利益，按照「2年條款」，劉書彬明年卸任後，若徐瑞希黨籍被視為不存在，排名第19的黨團主任陳智菡將有機會優先遞補。如今徐瑞希勝訴，整個遞補順序瞬間風雲變色，無論黨中央是否有意為特定人士「清場」，這樣的程序瑕疵，都讓人不得不懷疑，民眾黨的黨紀究竟是制度還是工具？吳靜怡續指，從李貞秀遭開除黨籍，到徐瑞希被認定「已退黨」後直接註銷，兩個事件看似不同，但背後呈現的是同一種運作邏輯。民眾黨就是用結果決定程序，用權力取代制度，用政治需求改寫規則。如果民眾黨想為了保住陳智菡能上任立委而繼續上訴，那就是在全台灣面前承認，他們的法治只是工具！手段之難看，令人搖頭。最後，吳靜怡更狠諷，柯文哲曾高喊「新政治」，如今民眾黨卻不斷用舊政治的套路在操作，沒有程序正義，就沒有新政治，民眾黨無視《政黨法》的民主機制，只會成為台灣民主的負面教材，可憐啊！