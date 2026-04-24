我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥白襪日籍強棒村上宗隆昨（24）日在客場面對亞利桑那響尾蛇的比賽中，雖然未能完成連續6場開轟的神蹟，但他卻用「手套」證明了自己的身價。村上宗隆在4局下半展現了一次極限橫向飛撲，漂亮瓦解對手強勁安打，讓全美轉播室陷入瘋狂。芝加哥球迷更是激動不已，紛紛要求球團拿出「支票」與這位新科強打簽下終身合約。比賽進行到4局下半，雙方戰成1：1平手。響尾蛇捕手卡斯提歐（Adrian Del Castillo）擊出一記一、二壘間的強力反彈球，眼看就要穿出內野，擔任先發二棒一壘手的村上宗隆反應神速，飛身橫撲攔下這顆高難度來球，隨後冷靜拋給補位的投手，完成精采的出局。白襪當地轉播單位「Chicago Sports Network」主播舒瑞芬（John Schriffen）當場失聲尖叫：「村上宗隆飛撲擋球、拋球給投手……出局！這是屬於村神的精彩時刻！」球評史東（Steve Stone）也大讚其接球與後續處理動作流暢得像藝術品。白襪隊官方X（舊稱Twitter）隨後上傳該守備片段，瞬間吸引數千名美國網友狂推。美粉激動留言：「他在哪裡學到這種守備的？」、「能打又能守，他就是這世代的天才代表！」更有大量球迷向高層喊話：「現在就簽下10年約！」、「給他100億美元的終身合約吧！」、「這傢伙是GOAT（史上最強）嗎？」遠在日本關注直播的球迷也對「村神」的進化感到驚喜，紛紛留言討論：「守備也讓人陶醉，這就是村神」、「看來在大聯盟完全覺醒了」、「感覺他已經完全適應了美職的節奏」。