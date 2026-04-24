49歲藝人王俐人近期在直播帶貨時因「激凸」畫面引發熱議，今（24）日稍早宣告明、後天連2日以「特別來賓」之姿現身成人直播平台「SWAG」，晚間7時至0時暢聊AV復興話題，SWAG也公開與其搭檔是人氣直播主「統神」，王俐人難掩興奮喊：「這次參與直播綜藝是非常新鮮的挑戰，希望能為直播間帶來不一樣的氛圍。」為這場成人綜藝盛事再添火花。
王俐人SWAG合體統神！明、後天連2日開戰
SWAG表示，本次邀請兩位重量級嘉賓，主要為提升節目的綜藝張力與跨界反差感，統神憑藉其無預警的辛辣反應與幽默風格，將擔任觀察員與競技評判；而演藝圈的氣質女神王俐人，將換上性感蕾絲睡衣，在鏡頭前進行一場極具個人魅力的運動，邀請粉絲一起參與這場充滿粉紅泡泡的互動環節。
對於受邀參與，統神表示：「我會公正且客觀的在現場講評，大家最好給我認真一點！」王俐人則表示：「這次參與直播綜藝是非常新鮮的挑戰，希望能為直播間帶來不一樣的氛圍。」節目將於25、26日晚間7時準時開戰，一路直播到0時，粉絲可以鎖定SWAG，親眼見證這場史無前例的直播盛事。
王俐人是誰？模特出道以《麻辣鮮師》走紅
王俐人畢業於美國巴納德學院（Barnard College）英文系，2001年以模特身分踏入演藝圈，同年出演校園喜劇《麻辣鮮師》，飾演活潑、具備典型學生氣質的角色，亮麗外型讓她迅速受到外界關注，王俐人透過該劇順利打開知名度。
王俐人走紅後，也陸續出演多部電視劇，像是《超人氣學園》、《真命天女》、《第8號當舖2》等，並於2004年跨界電影，出演張艾嘉執導的電影《20 30 40》，王俐人在電影中展現不同於甜美形象的成熟氣質，演藝版圖持續拓展。
華語 AV 復興大作戰
◽活動時間｜4/25、4/26 19:00-00:00
◽播出平台｜SWAG 官方直播間
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SWAG表示，本次邀請兩位重量級嘉賓，主要為提升節目的綜藝張力與跨界反差感，統神憑藉其無預警的辛辣反應與幽默風格，將擔任觀察員與競技評判；而演藝圈的氣質女神王俐人，將換上性感蕾絲睡衣，在鏡頭前進行一場極具個人魅力的運動，邀請粉絲一起參與這場充滿粉紅泡泡的互動環節。
對於受邀參與，統神表示：「我會公正且客觀的在現場講評，大家最好給我認真一點！」王俐人則表示：「這次參與直播綜藝是非常新鮮的挑戰，希望能為直播間帶來不一樣的氛圍。」節目將於25、26日晚間7時準時開戰，一路直播到0時，粉絲可以鎖定SWAG，親眼見證這場史無前例的直播盛事。
王俐人畢業於美國巴納德學院（Barnard College）英文系，2001年以模特身分踏入演藝圈，同年出演校園喜劇《麻辣鮮師》，飾演活潑、具備典型學生氣質的角色，亮麗外型讓她迅速受到外界關注，王俐人透過該劇順利打開知名度。
王俐人走紅後，也陸續出演多部電視劇，像是《超人氣學園》、《真命天女》、《第8號當舖2》等，並於2004年跨界電影，出演張艾嘉執導的電影《20 30 40》，王俐人在電影中展現不同於甜美形象的成熟氣質，演藝版圖持續拓展。
華語 AV 復興大作戰
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◽播出平台｜SWAG 官方直播間