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2026年新北市長選戰已進入白熱化階段。根據《美麗島電子報》日前公布的最新民調顯示，國民黨參選人李四川僅以一個百分點的差距領先民進黨參選人蘇巧慧。為搶攻年輕選票，李四川甚至開通Threads、跑到華翠大橋拍片；然而，媒體人吳子嘉認為，李四川如果想要勝選，最能直接拉抬支持度的，是現任市長侯友宜和台北市長蔣萬安。吳子嘉昨（23）日在《董事長開講》節目中預言，李四川有望在月底的藍白合民調勝出，但如果想要打敗民進黨參選人蘇巧慧，仍需要仰賴侯友宜，因為對方擁有非常大的基層力量，也是目前最能直接拉抬他支持度的第一重要人物。吳子嘉分析，李四川在這場新北市長選戰中，必須要與蘇巧慧存在差異性，而「執政優勢」就是國民黨最好的武器，因此侯友宜若願意提供李四川這項優勢，將他視為接班人，那這場選戰就會打得比較輕鬆。吳子嘉指出，若最終成功藍白合，黃國昌的年輕選票雖有望轉移至李四川身上，但可能也有一部分支持者會選擇投蘇巧慧，整體幫助其實不大。不過，台北市長蔣萬安因有很多年輕票，也是李四川能否勝選的重要因子。吳子嘉認為，李四川現在定位並不清楚，在年輕族群中的支持度大概只有10幾個百分點，反觀蘇巧慧則有接近30%至40%的支持度，顯見後者在年輕人及中間選民較具優勢，因此他認為李四川的「滑脆」只是其選戰策略的開始。