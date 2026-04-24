我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普23日在自家社群平台Truth Social上轉發一篇文章，內容提及保守派播客主持人的談話內容，他諷刺許多移民嬰兒一出生就立刻成為公民，然後他們就把全家從中國、印度或地球上其他些鬼地方（hellhole）帶過來，引發討論。印度外交部稍早回應，反諷川普缺乏了解，品味相當低劣。根據路透報導，相關言論出自保守派評論員薩維奇（Michael Savage）在其談話性廣播節目《The Savage Nation》的內容。川普於週四在他的 Truth Social 帳號上貼出了該節目的逐字稿，但未附任何評論。薩維奇談到美國出生公民權，點名中國和印度人濫用了這項權利，「在這裡出生的嬰兒會立即成為公民，然後他們會把整個家庭從中國、印度或地球上其他鬼地方帶進來。」他認為，「如今進入這個國家的移民階層幾乎沒有對這個國家的忠誠，在過去並不是這樣的。他們不像今天的歐裔美國人及其祖先那樣。」印度外交部在週四晚間對這些言論作出強烈回應，印度外交部發言人賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）在聲明中反擊稱，「這些言論顯然缺乏了解、不恰當且品味低劣。」他補充說：這些言論並不能完全反映出印美關係的現實，印美關係長久以來建立在相互尊重與共同利益的基礎之上。美國駐新德里大使館則緩頰稱，「總統曾說印度是一個偉大的國家，在那裡有一位我的好朋友擔任最高領導人」，至於同樣被嘲諷為鬼地方的中國，中國外交部未有回應。印度主要反對黨國大黨（Congress Party）在社群平台X上要求總理莫迪（Narendra Modi）應就此事向川普提出交涉，並表達強烈抗議。川普先前已發布一項指令，試圖限制美國的出生公民權，這項措施已在美國最高法院受到挑戰。大法官在去年底受理了司法部針對下級法院裁定提出的上訴案。這項裁定阻止川普發布的行政命令，要求美國各機關不承認在美國出生、雙親均非美國公民或合法永久居民（綠卡持有者）的子女為美國公民。