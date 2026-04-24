美國一名參與逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的38歲士兵范戴克（Gannon Ken Van Dyke），由於在行動前多次於全球預測市場Polymarket下注，總計獲利逾40萬美元（約1260萬元台幣），遭到檢方起訴，指控他涉及非法使用機密政府資訊牟利、竊取非公開資訊、商品詐欺、電信詐欺以及進行非法金錢交易等罪嫌。
根據《NewsWeek》報導，週四公開的起訴書中指出，范戴克駐紮於北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg），他參與了美軍逮捕馬杜洛的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的規劃與執行，范戴克曾簽署保密協議，承諾不得對外分享或使用機密與敏感行動資訊。
然而，范戴克卻偷偷開設了一個Polymarket帳戶，並針對多項與委內瑞拉相關的預測結果下注，包括美國是否會在1月底前採取行動。檢方表示，這些賭注反映的結果，都是范戴克因參與行動而提前得知事情即將發生的內部資訊。
范戴克最終獲利超過40萬美元，並將收益轉入海外加密貨幣錢包，之後再轉入線上券商帳戶。隨著川普政府內線交易爭議受到關注，范戴克還要求刪除帳戶並更換相關電子郵件地址，以試圖隱匿身份。
Polymarket近來出現多筆在重大國際與國安事件中「時機精準」的下注，包括伊朗戰事與馬杜洛被捕等等，引發外界關切，許多人認為這些交易背後都涉及內線資訊。
共和黨議員力挺范戴克
佛州共和黨籍眾議員露娜（Anna Luna）呼籲赦免范戴克，理由是許多國會議員也透過「內線交易」獲利，司法若對議員輕輕放下而對范戴克重拳出擊，「這並不是正義」。另一位共和黨眾議員帕通尼斯（Jimmy Patronis）也呼應露娜的看法。
美國總統川普被問到此事時，先強調自己不清楚細節，但認為范戴克的行為與故大聯盟球星羅斯（Pete Rose）類似，羅斯曾在擔任球隊總教練的時候下注自己的球隊會贏，川普說自己不喜歡這種趨勢，但也補充說不幸的是，世界某種程度上正越來越像「一座賭場」。
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然而，范戴克卻偷偷開設了一個Polymarket帳戶，並針對多項與委內瑞拉相關的預測結果下注，包括美國是否會在1月底前採取行動。檢方表示，這些賭注反映的結果，都是范戴克因參與行動而提前得知事情即將發生的內部資訊。
范戴克最終獲利超過40萬美元，並將收益轉入海外加密貨幣錢包，之後再轉入線上券商帳戶。隨著川普政府內線交易爭議受到關注，范戴克還要求刪除帳戶並更換相關電子郵件地址，以試圖隱匿身份。
Polymarket近來出現多筆在重大國際與國安事件中「時機精準」的下注，包括伊朗戰事與馬杜洛被捕等等，引發外界關切，許多人認為這些交易背後都涉及內線資訊。
共和黨議員力挺范戴克
佛州共和黨籍眾議員露娜（Anna Luna）呼籲赦免范戴克，理由是許多國會議員也透過「內線交易」獲利，司法若對議員輕輕放下而對范戴克重拳出擊，「這並不是正義」。另一位共和黨眾議員帕通尼斯（Jimmy Patronis）也呼應露娜的看法。
美國總統川普被問到此事時，先強調自己不清楚細節，但認為范戴克的行為與故大聯盟球星羅斯（Pete Rose）類似，羅斯曾在擔任球隊總教練的時候下注自己的球隊會贏，川普說自己不喜歡這種趨勢，但也補充說不幸的是，世界某種程度上正越來越像「一座賭場」。