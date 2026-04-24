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49歲女星王俐人日前因穿著深V睡衣，超深事業線若隱若現，還差點露點，直接把全網辣翻。但其實她原本並不是走火辣路線，王俐人在2001年出演經典電視劇《麻辣鮮師》，活潑亮麗的模樣讓她順利走紅。而出道以來鮮少展現身材的她，近年轉型為網紅帶貨後，直接穿上性感睡衣吹髮，因而再度爆紅，她坦承媽媽看到後氣炸，還狂傳訊給她，不過王俐人也霸氣表示：「已經保守一輩子了，現在想要做自己。」王俐人畢業於美國巴納德學院（Barnard College）英文系，在2001年以模特身分踏入演藝圈，並於同年出演校園喜劇《麻辣鮮師》，飾演林正美一角。她在劇中是一名活潑、具備典型學生氣質的角色，亮麗外型讓她迅速受到外界關注，王俐人也透過這部劇順利打開知名度。王俐人在走紅後，也陸續出演多部電視劇，像是《超人氣學園》、《真命天女》、《第8號當舖2》等，並於2004年跨界電影，出演張艾嘉執導的電影《20 30 40》。王俐人在電影中展現不同於甜美形象的成熟氣質，演技備受肯定。然而模特出身的王俐人，其實身材非常好，但她一直都沒有走性感路線，直到近年，她開始轉型為網紅帶貨，並在日前穿著深V的超性感睡衣，親自示範自己新買的吹風機。而在王俐人的一舉一動中，睡衣也跟著不斷動來動去，好幾次差點露點，讓大家看得非常緊張，也被她的好身材辣翻。雖然王俐人因此再度爆紅，但她的母親卻非常不滿，王俐人曾在接受《噓！星聞》訪問時透露，媽媽都會看自己的FB，在看到自己的火辣穿搭後，直接爆氣狂傳訊息：「穿太少囉」、「妳這樣差不多要露出來囉。」讓大家笑翻。不過王俐人也霸氣表示自己已保守一輩子，「我這個年紀就是要做自己。」而宣布做自己的王俐人，也將以特別嘉賓身分在4月25日登上成人創作平台SWAG，討論華語AV復興，再度驚呆眾人。