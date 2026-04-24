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美國馬鈴薯進口規定引發在野黨抨擊，前北農總經理吳音寧直言，「為何會有馬鈴薯之亂？為何台北的藍營政客，平時從來不關心農業，會突然跳出來講馬鈴薯？」這讓他直言，不免想起，多年前，他在北農經歷的菜價之亂。針對近期的馬鈴薯爭議，吳音寧在臉書表示，台灣本土產的馬鈴薯，主要來自台中、雲林和嘉義，有些薯農也叫它「油薯」，每年，大約會在一到三月收成，但長期以來，台灣人食用的馬鈴薯，不乏仰賴進口，進口量約為國產的兩倍。吳音寧指出，據107年公告的「食用馬鈴薯輸入檢疫條件」，只要有五毫米（半公分）以上芽體的馬鈴薯，就不得輸入，台美貿易談判之後，食用馬鈴薯的進口規範，完全都沒有變，而在今年二月，農業部另外公告了「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」。吳音寧說，據最新的規定，大家知道，送達加工廠後，芽體多長的加工用馬鈴薯，就應棄置、不得進行加工嗎？「答案是，依然是五毫米（半公分）」，而加工用馬鈴薯，必須先行標註，不會流入市面，必須備妥文件後，以安全防護措施直接運往加工廠。「為何會有馬鈴薯之亂？為何台北的藍營政客，平時從來不關心農業，會突然跳出來講馬鈴薯？」吳音寧感嘆，他不免想起，多年前，他在北農經歷的菜價之亂，從那之後，這群平時對農業不聞不問的台北政客，每隔一段時間，就要假借民生議題，把惡劣的政治鬥爭手法，一而再、再而三的重演，「這次，又要假藉馬鈴薯之名，操作政治鬥爭，實在是，有夠老套！」