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前民眾黨主席柯文哲遭爆，晚上10點前往新光醫院替家屬關心病情，被質疑施壓，引發熱議；對此，財經網美胡采蘋開嗆，別以為自己是醫生，醫院就是你家，「你（柯文哲）這種天王老子的法治觀念難怪判刑17年」。一名網友今（24）日在Threads發文表示，「醫療現況的亂象，家屬永遠覺得醫療端做的不夠積極，緊急時刻還會被嫌動作太粗魯」。而內容更貼上一張照片並說「家屬是前市長的員工，就把前市長請來電人？晚上10點要求病解？晚上只會有值班醫師，白班主護也早就下班了，虧前市長還曾經是醫療人員，而且這裡也不是台大餒。」，其他網友也根據文內線索和照片背影，猜測是台北市前市長柯文哲；更有網友眼尖認為是在「新光醫院」。對此，胡采蘋在臉書發文表示，「你（柯文哲）不要違反《醫師法》欸，你沒有在新光醫院執業登記，你就不能有醫療行為，還跑進人家護理站」，以自己的弟弟為例，就算是打針聖手，但媽媽到醫院化療時，護理師找不到血管、打了好多針，弟弟都只能在旁乾著急，「因為那不是他執業的醫院」。胡采蘋開嗆，別以為自己是醫生，醫院就是你家，「你是不是以為自己是台北市長，所以台北市就是你的，容積率隨便給、政治獻金隨便拿，你這種天王老子的法治觀念難怪判刑17年，不要再說什麼清清白白賴祥德害你了，你就真的問題很大。」針對此事，新光醫院則發布聲明回應，關於家屬與受委託之醫界同仁於夜間時段提出之瞭解病況說明請求，考量家屬面對病況之焦慮，本院在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明。為提升醫病溝通順暢，醫護團隊於護理站透過電子病歷系統，協助受委託之醫界同仁瞭解病人病況及醫療處置；考量醫療同仁之勞動負荷及為確保醫療資訊完整性，院方建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。