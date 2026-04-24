紐約尼克今（24）日在客場以108：109一分之差惜敗亞特蘭大老鷹，系列賽陷入1比2落後。然而比起輸球，最讓大蘋果球迷感到絕望的，是被寄予厚望且「價值5枚首輪選秀籤」的前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）徹底迷航。全場不僅得分掛零，正負值更是難看的「-26」，糟糕的表現讓他瞬間成為社群媒體上的頭號戰犯。
此外，當布里吉斯在場上時，尼克隊淨輸26分，這在僅輸1分的高強度對決中顯得格外刺眼。尼克總教練在下半場甚至縮減其上場時間，仍無法止住頹勢。
更令尼克管理層與球迷感到刺眼的是當初的「交易包裹」。2024年休賽季尼克為了從籃網換來布里吉斯，不惜送出高達5枚首輪選秀籤。這種通常是用來換取超級巨星的籌碼，如今卻換來一名在季後賽0分、4失誤的側翼球員，這筆交易正逐漸從「豪賭」演變成球隊的「災難」。
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季後賽生涯首度得分掛零 「鐵人」光環失色身為聯盟著名的「鐵人」，布里吉斯此役出賽21分鐘，投籃3投0中、三分球2投0中，全場得分掛蛋，僅留下1籃板、2助攻且發生高達4次失誤的慘澹數據。這是布里吉斯職業生涯首度在季後賽得分掛零，對比過去他在太陽隊季後賽最低4分、籃網時期最低17分的表現，今日的表現顯然極其反常。
此外，當布里吉斯在場上時，尼克隊淨輸26分，這在僅輸1分的高強度對決中顯得格外刺眼。尼克總教練在下半場甚至縮減其上場時間，仍無法止住頹勢。
從「季後賽戰神」到「溢價戰犯」 退化程度令管理層心寒回顧去年布里吉斯才剛加盟尼克的第一個賽季，便在東區準決賽中，對戰綠衫軍的關鍵戰役時上演關鍵抄截，幫助球隊取得系列賽領先，當時被球迷視為紐約衝冠的最後一塊拼圖。然而進入今年季後賽，布里吉斯的防守威懾力與進攻穩定度卻出現斷崖式下滑。
更令尼克管理層與球迷感到刺眼的是當初的「交易包裹」。2024年休賽季尼克為了從籃網換來布里吉斯，不惜送出高達5枚首輪選秀籤。這種通常是用來換取超級巨星的籌碼，如今卻換來一名在季後賽0分、4失誤的側翼球員，這筆交易正逐漸從「豪賭」演變成球隊的「災難」。
系列賽變數：尼克板凳深度受挑戰目前尼克在系列賽落後，若布里吉斯無法找回去年「絕殺英雄」的身手，尼克在側翼的防守與外線火力的缺口將難以彌補。對於投入了未來所有選秀資源的尼克而言，這不僅是一場比賽的失利，更是一場關於建隊方向是否錯誤的殘酷考驗。
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