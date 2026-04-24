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季後賽生涯首度得分掛零 「鐵人」光環失色

從「季後賽戰神」到「溢價戰犯」 退化程度令管理層心寒

系列賽變數：尼克板凳深度受挑戰

紐約尼克今（24）日在客場以108：109一分之差惜敗亞特蘭大老鷹，系列賽陷入1比2落後。然而比起輸球，最讓大蘋果球迷感到絕望的，是被寄予厚望且「價值5枚首輪選秀籤」的前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）徹底迷航。全場不僅得分掛零，正負值更是難看的「-26」，糟糕的表現讓他瞬間成為社群媒體上的頭號戰犯。身為聯盟著名的「鐵人」，布里吉斯此役出賽21分鐘，投籃3投0中、三分球2投0中，全場得分掛蛋，僅留下1籃板、2助攻且發生高達4次失誤的慘澹數據。這是布里吉斯職業生涯首度在季後賽得分掛零，對比過去他在太陽隊季後賽最低4分、籃網時期最低17分的表現，今日的表現顯然極其反常。此外，當布里吉斯在場上時，尼克隊淨輸26分，這在僅輸1分的高強度對決中顯得格外刺眼。尼克總教練在下半場甚至縮減其上場時間，仍無法止住頹勢。回顧去年布里吉斯才剛加盟尼克的第一個賽季，便在東區準決賽中，對戰綠衫軍的關鍵戰役時上演關鍵抄截，幫助球隊取得系列賽領先，當時被球迷視為紐約衝冠的最後一塊拼圖。然而進入今年季後賽，布里吉斯的防守威懾力與進攻穩定度卻出現斷崖式下滑。更令尼克管理層與球迷感到刺眼的是當初的「交易包裹」。2024年休賽季尼克為了從籃網換來布里吉斯，不惜送出。這種通常是用來換取超級巨星的籌碼，如今卻換來一名在季後賽0分、4失誤的側翼球員，這筆交易正逐漸從「豪賭」演變成球隊的「災難」。目前尼克在系列賽落後，若布里吉斯無法找回去年「絕殺英雄」的身手，尼克在側翼的防守與外線火力的缺口將難以彌補。對於投入了未來所有選秀資源的尼克而言，這不僅是一場比賽的失利，更是一場關於建隊方向是否錯誤的殘酷考驗。