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國防特別條例草案仍持續在立法院卡關，院長韓國瑜23日召集各黨團進行二度協商，歷經3小時會議討論，但在軍購深水區「採購項目、匡列金額」部分，三黨仍無共識，預計下週一將再度召開朝野協商。對此，作家顏擇雅直言，國民黨擋軍購，就是在打壓台灣的軍工概念股與新創，並阻擋下一個台積電的形成。顏擇雅表示，國民黨一直擋軍購，讓人生氣並不只是討好中共，而是在阻礙台灣經濟發展。大家都知道台積電好日子到2030是沒問題的，但以後呢？再來台灣要靠什麼? 如今離2030，只剩4年耶！顏擇雅提到，如今全世界最生猛發展的產業不就是軍工？AI之外，一樣漲很兇的不就是軍工概念股？ 2年前誰聽過捷克有一個CSG集團？現在不知道就落伍了。2年前講到矽谷誰在講Anduril？現大家都在講了。所以，國民黨擋軍購，就是在打壓台灣的軍工概念股與新創，並阻擋下一個台積電的形成。「何況，軍工一向不只是軍工，也是重要民生科技的起源。」顏擇雅續指，如今廚房必備的微波爐，汽車必備的GPS導航，一開始都是軍用科技。網路起源於美國國防部計畫，女用衛生棉起源於一戰時期的前線傷口包紮，嬰兒用紙尿布則起源於二戰棉料短缺。這些都是沒人可以否認的事實。顏擇雅強調，所以，國民黨擋軍購，就是阻擋台灣加入下一波民生科技的研發與供應鏈重組，這是年輕人應該要憂慮的。今天台灣是全球公認的「科技島」，10年後還會是嗎？藍委都說他們沒在擋軍購，是資訊不足；如果資訊不足，怎故意不去參加機密會議呢？