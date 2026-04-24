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台灣在先進半導體、資通訊及AI全球產業鏈具關鍵地位，營業秘密是重要競爭力的來源，今年是《營業秘密法》施行30週年，經濟部智慧局與台灣營業秘密保護促進協會（TTSP）於今（24）日舉辦研討會，邀集產官學十多位專家，回顧營業秘密國內外法制與司法實務，並展望未來發展趨勢，為企業提供保護良策。智慧局指出，《營業秘密法》在2013年增定刑事責任後，已強化保護力度，此次研討會期間，同步舉辦「營業秘密智慧管理博覽會」，邀集台積電、日月光等11家企業分享營業秘密管理經驗，由「保護價值」到「創造價值」的新思維，供中小企業參考營業秘密管理的實務典範。智慧局強調，「從保護價值到創造價值」為核心理念，從回顧法制面、訴訟面與企業實務，歸納完善營業秘密保護機制做法，更展望未來AI產業運用營業秘密的創新管理思維，藉此再次全方位提升台灣企業「創新」應用能力。經濟部江文若政務次長親臨致開幕詞表示，面對現今變動劇烈的國際環境，研發人才流動頻繁，網路傳輸快速，要確保產業競爭力，提升營業秘密保護力度，達到供應鏈安全、企業韌性，是政府與企業共同面臨的課題。面對層出不窮的竊密行為，必須透過「法制精進」與「企業協力」雙管齊下，強化與法務部執法單位協力執法與宣導，協助企業完善保密機制，方能遏止不法竊密行為。