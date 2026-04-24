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▲曾文水庫蓄水率跌破16%，為自2023年7月23日以來首見。（圖／水利署）

▲這波鋒面降雨集中在中部以北，不過沒有下進水庫集水區。（圖／中央氣象署提供）

受到鋒面、東北季風影響，自昨晚到今晨為這波鋒面降雨最顯著的時間，不過雨水沒有下進南部集水區，曾文水庫進流量僅6.2萬噸，今（24）日蓄水量跌破16％，也是1006天以來最低蓄水量，北台灣的石門水庫的進流量也僅百萬噸出頭。受到鋒面通過及東北季風增強，氣象署預報自昨（23）日起降雨會持續到周六（25日），不過雨勢最大的時間在周四至周五上半天已經過了，從水利署資料，比較4月23日與4月24日水庫水情，這波降雨對水情幫助不大，尤其是南部水庫仍等不到水，曾文水庫蓄水率持續下探，水量入不敷出。水利署南區水資源分署最新統計指出，曾文水庫蓄水率跌破16%，為自2023年7月23日以來首見，顯示近期上游集水區降雨明顯偏少，水情持續受到關注。截至今日中午12時，曾文水庫水位標高為199.76公尺，蓄水率15.98%；與烏山頭水庫合計後，有效蓄水量仍超過1.23億立方公尺。另一方面，負責民生供水的南化水庫目前水位標高167.07公尺，有效蓄水量約3225萬立方公尺，蓄水率為37.84%。氣象署統計指出，自周四下午鋒面接近開始，最大日累積雨量為基隆市中山區的48毫米，以及連江縣莒光鄉48毫米，雨勢上苗栗縣最明顯，最大時雨量為26.5毫米。今日累積雨量也是集中在中部以北，日累積雨量為桃園、新竹，48毫米至55毫米。氣象專家賈新興曾指出，往年2至4月為春雨主要影響季節，今年指標性的「春雷」較晚出現，顯示大氣對流活動相對不活躍。雖然期間仍有數波鋒面掠過台灣，但多屬「移動型鋒面」，通過速度快、停留時間短，導致整體降雨量偏少、分布也不均。不過他也強調，