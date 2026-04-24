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衛武營於2019年首度迎來日本狂言名家「萬作之會」祖孫三代共同來臺演出，旋即在臺灣掀起一股狂言風潮。今年於4/24至4/26，高齡95歲的日本人間國寶野村万作將再度親自領軍，攜手野村萬齋與第三代傳人野村裕基，為臺灣觀眾帶來《月見座頭》、《二人袴》以及《MANSAI波麗露》三齣作品。衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營與萬作之會的深厚緣分始於2019年，2024年我們一口氣推出狂言與文樂兩檔節目。此次「萬作之會」重返衛武營，正是其藝術能量最豐厚充實的階段。期待在不久的將來，衛武營能完成「日本傳統藝術三部曲」計畫的最後一塊拼圖，帶領觀眾認識狂言、文樂及歌舞伎的迷人風采，並以此為基石，持續為臺灣觀眾探索更多浩瀚的日本古典藝能。野村萬齋分享到，這次是第三度來到衛武營演出狂言，過去的演出經驗讓我明白，高雄觀眾對於表演所投注的熱情，不僅對台詞反應熱烈，更是全神貫注地觀賞演出。目前的萬作之會正處於豐厚而充實的階段，有已臻至藝術化境的家父万作、為舞台帶來新鮮氣息的裕基，以及迎來花甲之年的我。也期盼，若有機會第四度來到衛武營，或許能由總監簡文彬親自帶領完整編制的交響樂團，與日本傳統藝術進行一場深度的跨界共演。「狂言」是流傳六百年以上的日本傳統藝術，與「能劇」同源，兩者併稱為「能樂」，和歌舞伎、文樂齊名，為日本最具代表性的古典戲劇。有別於能劇象徵性的悲劇，狂言承襲了滑稽模仿的傳統，以口語對話與寫實動作為主，透過機智的語言與詼諧的肢體，生動刻畫市井小民的生活百態與人性真實。而在狂言界中，和泉流的「野村家」無疑是最具代表性的名門之一。野村万作不僅是日本政府選定的「人間國寶」，更是在二戰後帶領狂言走向國際的推手；野村萬齋則繼承了這份冒險精神，大膽跨足現代影視與當代劇場，為傳統藝術注入活水；加上第三代野村裕基的嶄新活力，野村家三代不僅精湛傳承了「以猿開始，以狐結束」的嚴格藝道，更成功讓這門百年藝術在當代舞台上持續發光發熱。本次《狂言劇場》的劇目安排，精湛展現了狂言從古典到當代的優雅轉身。充滿明朗喜慶氛圍的女婿狂言代表作《二人袴》，透過天真女婿與手忙腳亂的父親共穿一件長袴的窘境，傳遞狂言撫慰人心的溫馨詼諧；95歲的人間國寶野村万作親自演出的《月見座頭》，則以簡約風格刻畫盲人與年輕男子在月下相遇的風雅情誼，以及隨之而來出乎意料的結局與人性的複雜難解；壓軸演出，由野村萬齋歷經15年醞釀的《MANSAI波麗露》，以拉威爾的西方古典名曲交織狂言《三番叟》的靈魂，在螺旋般向上攀升的節奏中，濃縮展現從不動的靜（死）到復活與再生的一生輪迴。此外，以野村万作為主角的紀錄片電影《六張臉：狂言師的舞台人生》預計於4/24起在台北光點、內惟藝術中心及高雄市電影館上映。凡持2026「萬作之會《狂言劇場》」節目票券，於電影正式上映期間至全臺上映戲院購買本片電影票，即可兌換「衛武營觀眾專屬限定特典」乙份。更多萬作之會《狂言劇場》」演出及活動資訊，請至衛武營官網或OPENTIX購票系統查詢。