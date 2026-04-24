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▲歐德高度客製化，針對交誼廳現況捨棄高櫃堆疊，規劃窗邊臥榻避開窗簾保留採光，對角線財位刻意升高櫃體，方便薔薔安放招財小物。（圖／歐德提供）

▲遊戲間牆面深度不一，歐德設計師大膽採用「視覺錯位」、圓弧潤飾、上下櫃體交錯及結合燈條，打造出宛如平整牆體的藏品展示櫃。（圖／歐德提供）

▲對於歐德傢俱神乎其技，一座造型櫃就讓遊戲間瞬間升級成藝廊，還可以當網美牆拍照，讓薔薔讚不絕口。（圖／歐德提供）

▲1.6 坪的空間，以L型矮櫃呈現，歐德利用檯面延伸讓空間瞬間放大，牆面上方設置淺吊櫃，中段以白色鋁方管吊掛，高收納更顯開闊。（圖／歐德提供）

以風格鮮明、率真大方深受大眾喜愛的藝人薔薔（林嘉凌），其創立的「福利文創」工作室近日正式完工！開箱分享並宣告所有系統櫃規劃由歐德傢俱一手包辦。透過林峻琪設計師的巧思，解決老屋樑柱壓迫問題，更在僅 1.6 坪空間內，打造出唯美夢幻更衣室，讓薔薔直呼「美呆了」。針對工作室的多元需求，歐德展現高度客製化實力。交誼廳透過「窗邊臥榻」規劃保留絕佳採光，避開窗簾安裝與清潔困擾。考量進門對角線為工作室「財位」，特意在臥榻角落升高櫃體並配置插座，方便薔薔安放招財小物，讓美感與風水並存。在充滿挑戰的遊戲間，面臨原結構柱導致牆面深度不一。捨棄傳統呆板的對接方式，大膽採用「視覺錯位」及圓弧潤飾，利用上下櫃體交錯設計結合隱藏式燈條，打造出宛如平整牆體的藏品展示櫃。薔薔驚嘆：「根本是神乎其技，這座造型櫃讓工作室瞬間升級成藝廊！」餐廳吧檯區則以溫馨奶茶色為主調，打造弧型造型櫃及圓弧斜腳桌，並克服施工困難增設插座。薔薔開心表示：「吧檯不但能喝咖啡，還能讓員工一邊吃火鍋一邊充電，真的太貼心！薔薔最滿意的莫過於更衣室的改造。將僅 1.6 坪的空間，以調降櫃體高度，改由「L型矮櫃」呈現，並使其高度與梳妝台齊平，利用檯面延伸讓空間瞬間「放大」。牆面上方設置淺吊櫃，中段則以「白色鋁方管」吊掛，高收納更顯開闊。薔薔興奮說道：「開放式設計讓挑選衣服一目瞭然，造型師協助穿搭更直覺！」「歐德幸福家庭與您同行」，即日起至2026/5/31簽約滿額送成家金30,000元；全室設計規劃30萬(含)以上，贈送歐德好水濾水器乙台。