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▲台北市大安區忠孝東路四段的中國信託銀行驚傳搶案，警方從嫌犯身上查獲相關證物。（圖／警方提供）

台北市大安區忠孝東路四段的中國信託銀行驚傳搶案！今（24）日下午3時35分，嫌犯闖入銀行大廳後持槍挾持一名女行員，大安分局警方獲報後迅速趕抵現場，雙方一度隔著銀行大門對峙；隨後警方研判嫌犯所持武器疑似為假槍，在對峙約15分鐘後果斷衝入大廳將其制伏，所幸整起事件未造成人員傷亡，目前嫌犯已被帶回偵辦，詳細犯案動機仍待警方釐清。警方指出，大安分局敦化南路派出所24日接獲報案，指稱中國信託銀行忠孝分行有1名男子持疑似槍枝及爆裂物闖入，並控制現場人員試圖搶劫，經本分局員警迅速應處，於發生15分鐘內成功制伏歹徒，現場安全無虞。警方表示，經查，該犯嫌進入銀行後，以疑似槍枝及手榴彈之物品威脅銀行內在場人員，並將一名保全人員押往金庫區域。本分局獲報後，立即派遣各所、隊聯合編組之優勢警力抵達現場，犯嫌所持的槍枝及手榴彈，經警方初步查證為仿真品，且未具實質殺傷力後，現場員警即迅速展開應變措施，成功將犯嫌壓制逮捕，現場並未造成人員傷亡，已全面管制現場，完成初步蒐證，後續將持續清查相關證物，釐清犯案動機及詳細經過，並依法移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。