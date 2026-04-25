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比賽地點： 火箭主場（Toyota Center）





火箭主場（Toyota Center） 開賽時間： 4月25日上午08：00





休士頓火箭：下半場崩盤成隱憂 聽牌壓力壓頂



火箭在季後賽前兩場暴露出穩定度不足的弱點。G2雖然有 KD 回歸，但球隊在下半場節奏完全被湖人帶走，且缺乏除了KD以外的第二穩定得分點。目前火箭面臨0比2落後的極大壓力，若無法在主場首戰迅速修正失誤問題，心理崩盤的風險將大幅提升。





火箭在季後賽前兩場暴露出穩定度不足的弱點。G2雖然有 KD 回歸，但球隊在下半場節奏完全被湖人帶走，且缺乏除了KD以外的第二穩定得分點。目前火箭面臨0比2落後的極大壓力，若無法在主場首戰迅速修正失誤問題，心理崩盤的風險將大幅提升。 洛杉磯湖人：殘陣防守體系完備 關鍵球執行力頂尖



湖人在季後賽前兩戰展現了驚人的防守紀律。G1靠著外線冷箭奪勝，G2 則是在KD上半場猛攻下依然沉住氣，利用史馬特的強悍防守與詹姆斯的組織完成逆轉。即便主將不在，湖人角色球員的信心與戰術執行力仍高於火箭，展現出強大的客場作戰本錢。





休士頓火箭：謝潑德（Reed Sheppard） 這位極具天賦的射手小將在上一場比賽意外被教練團完全棄用，引發外界對火箭調度的質疑。在球隊急需外線拉開空間、減少KD負擔的情況下，教練能否重新起用他，發揮其外線威脅性，是火箭反擊的關鍵變數。





這位極具天賦的射手小將在上一場比賽意外被教練團完全棄用，引發外界對火箭調度的質疑。在球隊急需外線拉開空間、減少KD負擔的情況下，教練能否重新起用他，發揮其外線威脅性，是火箭反擊的關鍵變數。 洛杉磯湖人：史馬特（Marcus Smart） 上一場比賽史馬特打出代表作，不僅在進攻端大爆發提供關鍵火力，防守端更是成功干擾KD，展現攻守俱佳的硬漢本色。他是湖人能否在客場反客為主的靈魂人物。





杜蘭特的體能與穩定度： G2下半場的大失常（下半場僅3分且全場發生多達9次失誤）是否與膝傷復後的體能有關？他在G3能否打滿全場的高效率表現將是關鍵。



火箭的背水一戰壓力： 面對不能被聽牌的絕對壓力，火箭年輕軍團能否在主場頂住壓力，不讓湖人輕易過關？



謝潑德是否解凍： 火箭教練烏度卡（Ime Udoka）在關鍵的G3是否會調整輪替，重新重用謝潑德來緩解進攻停滯的問題？





休士頓火箭： 目前無重大傷兵。





目前無重大傷兵。 洛杉磯湖人： Luka Doncic（腿筋傷勢，缺陣）、Austin Reaves（腹斜肌傷勢，缺陣）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 波士頓塞爾提克 vs. 費城76人 (G3) 08:00 AM 洛杉磯湖人 vs. 休士頓火箭 (G3) 10:30 AM 聖安東尼奧馬刺 vs. 波特蘭拓荒者 (G3)

NBA 2025-26季後賽首輪火熱進行，台灣時間4月25日，休士頓火箭將回到主場（Toyota Center）展開系列賽第三戰。目前湖人雖然缺少唐西奇與里夫斯兩大核心，但仍在詹姆斯（LeBron James）的領軍下連下兩城，取得2比0領先。對火箭而言，這場主場保衛戰已無退路，若輸球導致陷入0比3的絕境將幾乎宣告賽季提前結束。火箭在G2雖迎來杜蘭特（Kevin Durant）復出，但比賽過程卻令球迷心驚膽顫。KD在上一戰上半場狂轟20分展現無解進攻，但到了下半場卻手感全失，僅得3分且失誤連連，成為球隊遭逆轉的主因之一。回到休士頓，火箭背負著絕對不能輸的壓力，KD能否維持整場的穩定輸出，並減少致命失誤，將決定火箭能否保住系列賽一線生機。湖人在雙星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣的情況下，展現了頂級的韌性。詹姆斯在系列賽前兩戰完美示範了如何透過節奏掌控擊敗對手，而防守悍將史馬特（Marcus Smart）在G2的進攻大爆發，更填補了球隊缺失的火力。此役湖人將趁火箭軍心不穩之際，力求在客場搶勝，爭取3比0的絕對聽牌優勢。2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：