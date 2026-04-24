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▲財政部關務署高雄關呼籲業者應正確通報進儲之貨品的貨名與規格。(圖／記者黃守作攝)

▲關務署高雄關呼籲業者應正確通報進儲之貨品的貨名與規格，以免因涉通報不實違規而受罰。(圖／記者黃守作攝)

▲關務署高雄關副關務長羅文禎(左)與嘉南分關主任梁紋彬(右)呼籲業者應正確通報進儲之貨品的貨名與規格，以免因涉通報不實違規而受罰。(圖／記者黃守作攝)

財政部關務署高雄關嘉南分關主任梁紋彬於今(24)日表示，近期有自由貿易港區業者以外貨進儲自由港區(F1)報單，通報自國外進儲紡織貨品，因未查證實際貨品之織造方法，如針織、平織等，致未正確通報貨名與規格，而涉通報不實，違規受罰。高雄關嘉南分關主任梁紋彬指出，自由貿易港區業者落實自主管理，為自由港區運作之核心，業者應於貨物點收進儲階段，即應依據自由貿易港區設置管理條例第17條規定，詳實核對實到貨物與文件是否相符。梁紋彬說，自由貿易港區業者除嚴格把關限制進儲之管制貨品外，對於貨名、規格、品質、數量、重量等通報項目，更應落實查證義務，如於點收或通報後發現異常，即應主動向海關辦理異常通報或申請更正，以體現自主管理之責，並確保通報內容之正確性。關務署高雄關副關務長羅文禎呼籲，業者應依自由港區之精神為低度行政管制、高度自主管理，自由港區事業如遇有進出倉貨物與申報之貨名不符之情事，應主動立即通報海關，如未主動更正並經海關查獲，依設管條例第38條規定，海關得視違規情節裁處罰鍰、暫停進儲作業或廢止營運許可，請業者務必於通報前詳實確認來貨型態並正確通報貨名，避免違反相關規定，如有通報疑義，歡迎向高雄關諮詢。