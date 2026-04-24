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前民眾黨主席柯文哲遭爆，晚上10點前往新光醫院替家屬關心病情，被質疑施壓，引發熱議；對此，柯文哲表示，今（24）日回應，是黨員媽媽開刀後覺得身體不適，希望他幫忙，白天行程結束後，晚上才過去看，沒有施壓醫護人員。一名網友今（24）日在Threads發文表示，「醫療現況的亂象，家屬永遠覺得醫療端做的不夠積極，緊急時刻還會被嫌動作太粗魯」。而內容更貼上一張照片並說「家屬是前市長的員工，就把前市長請來電人？晚上10點要求病解？晚上只會有值班醫師，白班主護也早就下班了，虧前市長還曾經是醫療人員，而且這裡也不是台大餒。」，其他網友也根據文內線索和照片背影，猜測是台北市前市長柯文哲；更有網友眼尖認為是在「新光醫院」。對此，柯文哲今日回應表示，當事人為中央黨部員工，其母親接受手術後隔天施打止痛藥，卻出現低血氧與心律不整情形，員工因此希望能尋求進一步協助，而自己具醫療背景，「員工當然會希望找一個他認為很厲害的醫師幫忙看一下」，但因白天行程繁忙，只能等到晚間結束後才前往醫院了解狀況。柯文哲解釋，抵達時已接近晚間10點，因此只能詢問白天的處置情形，針對外界質疑醫護感到壓力，柯文哲稱「沒有啦，我去時現場有值班護理長，我說『護理長沒有用啊』，還是負責的主護護理師對病情比較清楚」、「晚上10點吧，去怎麼還有醫生，最多也是值班住院醫生跟護理師」。針對此事，新光醫院則發布聲明回應，關於家屬與受委託之醫界同仁於夜間時段提出之瞭解病況說明請求，考量家屬面對病況之焦慮，本院在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明。為提升醫病溝通順暢，醫護團隊於護理站透過電子病歷系統，協助受委託之醫界同仁瞭解病人病況及醫療處置；考量醫療同仁之勞動負荷及為確保醫療資訊完整性，院方建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。