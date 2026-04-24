高雄壽山動物園為響應4月23日世界閱讀日，推出結合閱讀與覓食的「藏食瓦楞紙書」，讓黑猩猩透過翻頁與撕開紙張尋找葵瓜子，模擬自然覓食行為。活動現場黑猩猩「曼華」、「莉忠」、「美珍」等埋首「閱讀」，甚至翻找報紙中的求職欄，根本是黑猩猩版轉職現場，引發學童與網友笑翻直呼：「是不是想跳槽了？」
慶祝4/23世界閱讀日！壽山動物園黑猩猩猛看「報紙求職欄」
壽山動物園表示，延續去年「喫冊」創意，今年世界閱讀日再度升級設計，透過志工與保育員合作，以回收紙箱手工製作「書本」，並在紙頁夾層中藏入黑猩猩最愛的葵瓜子。黑猩猩必須透過翻頁、撕開與觀察，才能取得食物，不只延長進食時間，也同步訓練手指靈活度與問題解決能力。
活動當天畫面格外吸睛，黑猩猩「曼華」一次抱走多本「書籍」，優雅走上棲架逐頁翻找，還會細細品嚐藏在書頁中的葵瓜子；「莉忠」則湊近與「曼華」一起探索，隨後也拿起報紙造型紙書獨自研究內容。「美珍」、「曼華」與「莉忠」甚至不約而同鎖定報紙中的工作欄，翻找藏匿的葵瓜子，園方笑稱：「還好牠們不識字，不然可能真的會集體跳槽。」
根據《民視新聞網》報導，這樣的畫面也被到訪的國小學童全程目擊，看到黑猩猩「埋首苦讀」的模樣，忍不住驚呼「牠們是不是在找工作？」甚至有學生自嘲：「黑猩猩看書都比我認真」。部分黑猩猩還會為了搶「新書」上演搶奪戰，逗趣互動讓現場笑聲不斷。
「藏食瓦楞紙書」落實環保永續理念！讓黑猩猩模擬自然覓食
高雄市觀光局長高閔琳表示，「藏食瓦楞紙書」不僅落實環保永續（SDGs）理念，也讓動物在遊戲中提升觀察力與行為多樣性。透過這種設計，黑猩猩能在翻找食物的過程中模擬自然覓食行為，對身心發展都有正面幫助。
壽山動物園也表示，未來將持續推出創新環境豐富化設計，結合教育與保育理念，讓民眾在參觀之餘，也能更深入理解動物行為與保育的重要性。
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壽山動物園表示，延續去年「喫冊」創意，今年世界閱讀日再度升級設計，透過志工與保育員合作，以回收紙箱手工製作「書本」，並在紙頁夾層中藏入黑猩猩最愛的葵瓜子。黑猩猩必須透過翻頁、撕開與觀察，才能取得食物，不只延長進食時間，也同步訓練手指靈活度與問題解決能力。
活動當天畫面格外吸睛，黑猩猩「曼華」一次抱走多本「書籍」，優雅走上棲架逐頁翻找，還會細細品嚐藏在書頁中的葵瓜子；「莉忠」則湊近與「曼華」一起探索，隨後也拿起報紙造型紙書獨自研究內容。「美珍」、「曼華」與「莉忠」甚至不約而同鎖定報紙中的工作欄，翻找藏匿的葵瓜子，園方笑稱：「還好牠們不識字，不然可能真的會集體跳槽。」
「藏食瓦楞紙書」落實環保永續理念！讓黑猩猩模擬自然覓食
高雄市觀光局長高閔琳表示，「藏食瓦楞紙書」不僅落實環保永續（SDGs）理念，也讓動物在遊戲中提升觀察力與行為多樣性。透過這種設計，黑猩猩能在翻找食物的過程中模擬自然覓食行為，對身心發展都有正面幫助。
壽山動物園也表示，未來將持續推出創新環境豐富化設計，結合教育與保育理念，讓民眾在參觀之餘，也能更深入理解動物行為與保育的重要性。