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▲安海瑟薇為宣傳新片《穿著PRADA的惡魔2》全球跑透透。（圖／二十世紀影業臉書）

▲小安在《穿著PRADA的惡魔2》原本設定已婚有小孩，安海瑟薇要求更動角色人設，小安才改為單身。（圖／IMDb）

電影《穿著PRADA的惡魔2》將於4月29日搶先全美在台上映，近日女主角安海瑟薇（Anne Hathaway）受訪時自爆，當初向編劇要求大改劇本內容才點頭接演，至於更動的部分為片中「小安」的角色人設，安海瑟薇希望小安不要是一名已經結婚生子的女性，而是單身的身分。安海瑟薇在Podcast節目《The Spill》上表示，那時在談自己回歸演出「小安」安德莉亞·安迪·薩克斯（Andrea Andy Sachs）時，她提出一項請求，即開拍前編劇必須對劇本進行一項重大改動，也就是將安德莉亞的人生軌跡從一位結婚生子的女性，改成一名單身作家。安海瑟薇說，之所以提出改劇本的要求，目的是想要讓小安的生命通往不同的冒險，讓角色有更多可能性，而編劇最終也同意這項提議。在首集《穿著PRADA的惡魔》中，安海瑟薇飾演的小安有一位名叫奈特（Nate）的廚師男友，當小安忙於時尚雜誌工作而忽視另一半與生活時，兩人關係產生裂痕，是片中代表小安平凡生活與工作熱情衝突的關鍵角色，而第一集最後，小安和奈特從分手變回復合的情侶關係。《穿著Prada的惡魔2》劇情聚焦《伸展台》雜誌總編輯米蘭達（梅莉史翠普 飾）在紙本媒體式微之際，努力在逐漸凋零的產業中尋找立足之地，此時，她必須正面迎戰已經成為奢侈品集團高階主管的昔日助理艾蜜莉（艾蜜莉布朗 飾），因為她手中掌握著米蘭達迫切需要的廣告預算。而當年備受米蘭達折磨的助理安德莉亞（安海瑟薇 飾）已成為獨當一面的成熟時尚主編，重返時尚圈，她和米蘭達這對曾經的師徒被迫再度合作，在數位時代中重整權力金字塔。