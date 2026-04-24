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台美貿易協定將放寬美國進口馬鈴薯的檢驗，未來馬鈴薯若在查驗中出現發芽、腐敗等情形，不再「一律整批退運」，而是進入指定加工廠，由業者將不合格馬鈴薯銷毀，其餘符合標準的馬鈴薯才能進入加工流程。新措施上路引發社會關注，行政院長卓榮泰拍胸脯保證會「逐顆檢查」，絕對不讓發芽馬鈴薯流入市面。對此，國民黨北市議員張斯綱按卓揆說法，算了一下邊境人力的工作量，以一年進口5億顆來說，平均每人每年要親手摸過588萬顆馬鈴薯，「這是要檢查還是要他們做功德」？張斯綱昨（23日）晚發文指出，卓院長才剛在立法院拍胸脯說，發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯，絕對不會進入市場，「我們會整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」。48小時就被自己部長打臉。這破功速度，比馬鈴薯發芽還快。張斯綱表示，衛福部長石崇良昨天說了大實話，食藥署按風險抽驗2%到10%，「沒有逐顆檢驗的問題」。農業部次長胡忠一也說，加工用馬鈴薯抽檢60%已經很高，沒有要再提高。同一天，送進立法院的書面報告，「逐顆」兩個字從頭到尾沒出現過，「院長一張嘴，兩部會加一份公文輪流幫他收屍」。張斯綱按照按卓揆承諾「每一顆檢查」的工作量計算，台灣一年從美國進口馬鈴薯7到8萬公噸，差不多5億顆。衛福部邊境查驗人力編制105人、實際上班的85人。一顆看3秒，一櫃18萬顆，一個人就要驗6天半。85個人、5億顆。平均每人每年要親手摸過588萬顆馬鈴薯。「卓院長，您是要他們檢查，還是要他們「做功德」？張斯綱狠酸，卓揆這幾年在立法院的名言不少，「每一顆拿出來檢查」大概可以排進前三名。排第一的是「我們有信心」，排第二的是「會積極檢討」，這句「逐顆檢查」直接強勢空降；共通點是，講的時候氣勢磅礴，做的時候查無此人，「馬鈴薯會發芽，民進黨的政治話術永遠不會過期」。