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▲GD（下排右1）跟Tarzzan（上排右1）同框看展。（圖／IG@xxxibgdrgn）

GD被小14歲後輩要電話 爽快給出去

韓流37歲天王G-Dragon（GD）、2NE1成員CL、ALLDAY PROJECT成員Tarzzan等人受邀參觀設計師Verdy的個人展覽，離席前發生有趣互動，GD被小14歲的後輩要電話，「GD大大我可以跟你要電話嗎？我之後聯絡你！」天王竟回Tarzzan：「你沒有我的電話嗎？」現場互動曝光掀熱議。韓國平面設計師Verdy開個人展覽，展期為4月24日至7月19日，他昨天讓藝人搶先觀賞，當天聚集不少明星，包含GD、CL、Tarzzan等，在離開時，Tarzzan衝去找前輩GD要電話，畫面在網路上迅速掀起話題。Tarzzan對GD說：「GD大大我可以跟你要電話嗎？我之後聯絡你！」一邊說一邊恭敬的把手機遞給GD，GD就回：「你沒有我的電話嗎？」接過手機豪爽的給出電話號碼，這短短的畫面立刻橫掃社群，媒體也以「G-Dragon被小14歲後輩要電話！」為標題報導。影片曝光後，網友留言「Tarzzan也太會要電話」、「GD講那句真的讓人心動」、「原本以為早就有彼此聯絡方式」、「Tarzzan好會社交」、「兩個人都很開朗，看了很舒服」。GD最近才和太陽、大聲合體，以BIGBANG完整體登上Coachella音樂節擔任壓軸演出，再度掀起討論。Tarzzan是ALLDAY PROJECT成員，近日將出演Netflix新綜藝《到底為什麼要登山？》，節目預計8月上線。