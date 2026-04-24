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受到中東戰爭影響，原油價格推升，同時也面臨荷姆茲海峽封閉。陽明海運日前開出第一槍將在5月漲價，遠東至北美線每40呎櫃（FEU）加收2,000美元。長榮海運今（24）日參加法說會，並表示，5月太平洋航線運費會上調，正面看待第二季跟第三季市場。長榮海運今在法人說明會，針對近期營運成果、全球經濟與航運市場趨勢、地緣政治影響，以及未來營運策略與產業展望，向投資人與市場進行完整說明。長榮海運運營部副部主管徐敬哲指出，去年第3季到今年第1季是運價低檔，但受到中東戰事影響後市場好轉，預期貨主會提早出貨，減少受到能源、原物料等衝擊，預期運價會持續上揚。徐敬哲也說，地緣政治包含俄烏戰爭、紅海衝突、波灣戰事等都會影響航程規劃以及船隊配置，也會導致呈現成本增加。不僅如此，如巴拿馬運河的聖嬰現象也會影響，今年航運走勢，可能會重演水位降低導致壅塞，「今年航運市場充滿高度波動不確定的一年」。長榮海運企劃本部陳韋勳也說，從去年底到今年第一季市場比較淡，因此長約價格比去年略低，但是因為中東戰事影響，已透過調整燃油附加費（BAF）或加收燃油緊急附加費、運費等機制反映成本，因此整體長約運價水準預計不會低於去年。長榮海運目前歐線長約合約談判大致已經完成，美線合約談判進度已達95%；整體比重來看，歐線長約比例則維持在約三成水準，美線則約是五成。至於有航商喊上一個櫃子加2000美元，陳韋勳說，會迎來漲價，正面看待市場接下來第二季跟第三季表現。長榮海運總經理吳光輝預期，今年塞港狀況不會改變，有效運力要大幅提升有難度，因此今年簽長約如果價格低，會謹慎評估。長榮海運透過海洋聯盟（OCEAN Alliance）合作機制，2026年整體合作運力已達508萬TEU，能有效整合航線資源與船隊配置，提升服務穩定性與營運效率。在航線策略方面，長榮海運將持續強化東西向主幹航線的競爭力，同時積極拓展南北向航線布局，包括南美、非洲、中東及印度等新興市場，並深化亞洲區域航線經營，以分散市場集中風險並提升整體網路韌性。未來競爭不僅在於運力規模，更在於航線網路完整性與服務可靠度，將持續透過聯盟合作與自有資源配置，打造更具效率與彈性的全球運輸網絡。