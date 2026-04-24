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總統賴清德原定本月出訪非洲友邦史瓦帝尼，但非洲其他國家無預警取消專機飛航許可造，成行程暫緩，此事引發美國、日本、歐洲等理念相近國家政要聲援。「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司批評，若有國家出於政治意圖而透過他國進行干預，這是極其蠻橫的行為；美國參議員莫克利（Jeff Merkley）也說，支持台灣的民主，就是對抗北京的脅迫與霸凌行為。針對中國施壓非洲國家導致賴清德出訪無法成行一事，多國政治人物紛紛發文聲援。「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司在臉書發文批評，中共阻擾賴總統出訪，並聲援台灣，此次台灣總統賴清德訪問非洲史瓦帝尼行程被迫取消，台灣表示這是中國政治壓力所造成的干擾，確保航空安全與保安是國際社會的共同利益，所有國家都必須以具透明性的方式運作；此外，若有國家出於政治意圖而透過他國進行干預，這是極其蠻橫的行為。古屋圭司提到，另一方面，中國打著國際貢獻的名義，實際上只考量自身利益，對非洲等開發中國家過度放貸，並單方面派遣人員與設備，使相關國家在不知不覺中陷入「隱形債務陷阱」，這已成為其慣用手段，此情況也為包含太平洋島國在內、對日本而言重要的友好國家敲響警鐘。古屋圭司強調，將與擁有自由民主、基本人權與法治等共同價值的國家攜手合作，守護國際秩序與和平，「無論發生任何情況，日本與台灣的羈絆都不會被破壞」。美國參議員莫克利（Jeff Merkley）透過推文表示，中國再次削弱台灣，強調支持台灣的民主，就是對抗北京的脅迫與霸凌行為；美國參議員史考特（Rick Scott）引用報導並推文表示，針對中國對部分國家施壓以孤立及威脅台灣之行爲感到可恥，呼籲各國在此議題上應審慎抉擇。台英國會小組All-Party Parliamentary Group透過推文表示，強烈譴責中國試圖阻撓賴總統訪問史瓦帝尼，並強調台灣民選領袖有權參與國際事務，支持台灣國際參與及區域穩定；斯洛伐克國會議員Gabor Grendel在X貼文表示，對台灣總統表示聲援，由於來自中國不可承受的壓力，部分非洲國家拒絕讓其專機飛越領空，導致賴總統無法出席史瓦帝尼國王登基週年慶典。羅馬尼亞參議員吉尼亞（Cristian Ghinea）在X貼文表示，中國向其提供貸款之非洲國家施壓，中國這種行為不但令自已蒙羞，且對合作夥伴（非洲國家）毫無尊重，提醒那些想與中國發展關系的人：這往往伴隨著各種施壓。羅馬尼亞IPAC共同主席暨眾議員Alexandru Muraru在X貼文表示，深表關切台灣賴總統原定訪問史瓦帝尼之行程被迫推遲，塞席爾、馬達加斯加及模里西斯在中國壓力下突然撤銷飛行許可，政治脅迫不能干擾民航安全。法國眾議員游蘇法（Estelle Youssouffa）表示，對於那些認為北京不會干涉其非洲盟友事務的人來說，事實是：中國脅迫賴清德總統封鎖航班和通訊，孤立台灣，這是不可接受的；法國參議員喬瑟芙（Else Joseph）表示，中國向非洲和印度洋國家施壓，阻止台灣總統賴清德對史瓦帝尼王國進行國事訪問，並暫停相關航班授權，這一舉動令人震驚。波蘭國會眾議員普金斯基（Kacper Płażyński）轉推IPAC推文表示，他身為波台國會小組成員，堅定支持台灣，並強烈譴責中國施壓行徑；愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）推文表示，針對中國施壓阻撓台灣總統出訪一事，歐盟應比照美國立場作出相應回應。德國眾議員徐德分（Till Steffen）推文表示，中國正向非洲國家施壓，要求它們關閉領空，禁止台灣高層官員入境，一個民主夥伴正在被孤立，呼籲聯邦政府應該採取更有力的措施來加強對台灣的支持；歐洲議會議員羅爾森（Bert-Jan Ruissen）推文表示，中國對台態度日益強硬，並與歐洲議會同僚就區域人權情勢及強化歐盟與台灣合作進行討論。正訪問台灣的法國參議員德薇莎（Brigitte Devésa）推文表示，中國以施壓手段阻撓我國總統出訪史瓦帝尼之行不可接受，並表達對台灣的支持。