我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市大安區忠孝東路四段的中國信託銀行驚傳搶案，今（24）日下午3時35分，嫌犯闖入銀行大廳後持槍挾持女行員，大安分局警方獲報後迅速趕抵現場，雙方一度隔著銀行大門對峙；隨後警方研判嫌犯所持武器疑似為假槍，在對峙約15分鐘後果斷衝入大廳將其制伏。台北市長蔣萬安稍早發聲，表示市民安全是他們最重視的，要求警察局在最短時間內釐清案情。蔣萬安今天下午4時許在臉書發文，稱臺北市忠孝東路銀行稍早發生搶案，他第一時間知道後馬上要求警察局用最快的速度保障行員及市民安全。警察局回報，已在報案15分鐘內迅速制伏歹徒，現場無人受傷，請市民朋友安心。蔣萬安說，市民的安全是他們最重視的，他要求警察局務必在最短時間內釐清案情，臺北市絕對不允許任何危害治安的行為。警方指出，大安分局敦化南路派出所24日接獲報案，指稱中國信託銀行忠孝分行有1名男子持疑似槍枝及爆裂物闖入，並控制現場人員試圖搶劫，經本分局員警迅速應處，於發生15分鐘內成功制伏歹徒，現場安全無虞。