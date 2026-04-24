我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年新北市長選戰已進入白熱化階段。根據《美麗島電子報》日前公布的最新民調顯示，國民黨參選人李四川僅以一個百分點的差距領先民進黨參選人蘇巧慧。為搶攻年輕選票，李四川甚至開通Threads、跑到華翠大橋拍片；蘇巧慧也首度推出AI青年政策宣傳影片，不料卻引支持者反彈，留言表示「你現在在把美術相關產業的票趕走」、「說真的原本很支持你⋯但看到用ai反而會開始倒彈⋯」，讓粉專政客爽直呼，「血流成河」。政客爽今（24）日在臉書發文表示，蘇巧慧花大錢用AI做青年政策影片，結果同溫層不買單，慘遭大量青鳥洗版「下架影片啦！用什麼AI」。政客爽指出，昨天李四川剛開Threads就一堆青鳥、綠媒攻擊，「結果殊不知後院著火啦！蘇巧慧首度推出AI宣傳影片，但說真的本來關注蘇巧慧的只有同溫層，只剩下綠營政論在那自嗨有中間選民喜歡蘇巧慧。結果同溫層受眾不買單，直接洗版幾十則留言痛罵蘇巧慧用AI講青年政策造成反效果、在敗票、幕僚都是瞎子。」政客爽狠酸，「最搞笑的是，蘇巧慧在Threads發布這影片，蔡英文還去留言幫她引流，結果不引還好，引來一堆青鳥血流成河。事實上，無論從網路聲量、好感度，目前數據統計李四川都是碾壓蘇巧慧，所以蘇巧慧才會這麼急，結果騙神女兒大翻車。」