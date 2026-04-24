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本周台股幾乎天天創高，24日收38932點，周漲幅達5.7%，本周上漲2128點。上市櫃類股漲幅前十名也跟著出爐。單純以漲幅排名，本周漲勢最兇猛，依序為淳紳上漲60.65%、睿生光電上漲60.37%、美達科技上漲60.08%、金麗科上漲57.76%、銘旺科上漲52.82%，印能科技上漲50.3%，聯策上漲38.47%、博磊上漲37.39%、良維上漲34.89%與永擎上漲34.55%。若進一步以5日均量超過10000張作為篩選標準，檢視具備較高流動性且單周漲幅逾兩成的個股。其中以景碩交投最為熱絡，周漲達34.36%。其次依序為偉詮電漲25.99%、映泰漲23.83%，以及昇陽半導體漲29.41%，權值股聯發科單周亦上漲26.49%。其餘包含頎邦上漲26.09%、矽力*-KY上漲31.13%、中華化上漲25.58%、三晃上漲33.17%、良維上漲34.89%，以及采鈺上漲31.63%。觀察高周轉率個股，資金主要集中於AI伺服器供應鏈與半導體先進封裝領域。聯發科本周反映Google新一代TPU晶片訂單與客製化晶片（ASIC）業務成長預期，良維與泰碩，則分別具備高階伺服器大電流線材接單與水冷散熱技術題材。在半導體與封裝族群方面，台積電供應鏈表現熱，昇陽半導體相當活躍；景碩、臻鼎-KY反映ABF載板需求復甦，采鈺則受惠CPO、矽光子題材。