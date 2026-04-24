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針對中信銀行忠孝分行今（24）日下午3點多發生搶案，中信銀行也有最新回應，除感謝警方協助第一時間制伏歹徒、維護治安之外，也表示，經確認客戶及員工皆安全無虞，財務亦無損失，此事件不影響營運，後續將配合警方調查。警方指出，大安分局敦化南路派出所今日下午接獲報案，指稱中信銀行忠孝分行有1名男子持疑似槍枝及爆裂物闖入，並控制現場人員試圖搶劫，經本分局員警迅速應處，於發生15分鐘內成功制伏歹徒，現場安全無虞。警方表示，經查，該犯嫌進入銀行後，以疑似槍枝及手榴彈的物品，威脅銀行內在場人員，並將1名保全人員押往金庫區域。本分局獲報後，立即派遣各所、隊聯合編組之優勢警力抵達現場，犯嫌所持的槍枝及手榴彈，經警方初步查證為仿真品，且未具實質殺傷力後，現場員警即迅速展開應變措施，成功將犯嫌壓制逮捕，現場並未造成人員傷亡，已全面管制現場，完成初步蒐證，後續將持續清查相關證物，釐清犯案動機及詳細經過，並依法移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。