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▲北歐森林精靈 Moomin「嚕嚕米」在社群引發高度關注，其白胖療癒形象與茶聚「純粹、安心」的品牌初心完美契合。（圖／品牌提供）

▲5 月主打的奶霜香片，靈魂來自經 4168 小時反覆測試、榮獲國際風味二星獎章（iTi）的香片姍姍。（圖／品牌提供）

▲嚴選日本膠原蛋白與天然玫瑰純露製成的「玫瑰膠原凍」，再融入台灣黑葉種荔枝果膏與小葉蜜香李果紅紅茶。（圖／品牌提供）

▲限量「嚕嚕米兩用抱/頸枕」打造職場媽咪避風港，將北歐森林的隨遇而安哲學延伸至生活。（圖／品牌提供）

在這個追求效率的快節奏時代，還有人願意花超過 4000 小時只為了研發一杯純茶？質感茶飲品牌「茶聚」給出肯定的答案。近期因聯名北歐森林精靈 Moomin「嚕嚕米」在社群引發高度關注，其白胖療癒形象與茶聚「純粹、安心」的品牌初心完美契合。母親節要到了，比起盛大的聚餐，辛苦的媽媽更值得一段不被打擾的放鬆 Me Time，茶聚也為每一個需要喘息的午後備好療癒的飲品陪伴！5 月主打的奶霜香片，靈魂來自經 4168 小時反覆測試、榮獲國際風味二星獎章（iTi）的香片姍姍。相較於市面上速成的花茶，茶聚堅持傳統三拌三薰窨花工藝，在茉莉含苞待放時採摘，一層花一層茶葉，讓茶葉在攪拌中充分吸收花的汁液與香氣。這份對時間的尊敬，反映在每杯皆通過評茶師「無糖測試」的驕傲中。當甘潤的花香茶底，遇上紐西蘭放牧乳源鮮奶油與熬煮蔗糖打發的奶霜——不摻一滴水的厚實綿密，像給自己一個不需要理由的厚厚擁抱。茶聚還特地空運來台用於西班牙分子料理的高級跳跳糖，打造跳跳糖奶霜，用驚喜支持職業媽媽們的苦悶午後。試喝大隊實測：「新版輕鹽奶霜口感比舊版更香濃綿密。加上跳跳糖在口中產生的嗶啵聲像是在口中放煙火，開會喝超紓壓！」除了奶霜系列，茶聚也為想寵愛自己的媽媽準備了保養系飲品「膠原貴妃」。嚴選日本膠原蛋白與天然玫瑰純露製成的「玫瑰膠原凍」，再融入台灣黑葉種荔枝果膏與小葉蜜香李果紅紅茶。鐵粉真心推薦：「上市後就成為最喜歡的飲料，因為荔枝風味跟紅茶搭的很好，還有果肉跟膠原凍，咀嚼派表示滿意！」母親節裝備：限量「嚕嚕米兩用抱/頸枕」打造職場媽咪避風港，將北歐森林的隨遇而安哲學延伸至生活，嚕嚕米聯名周邊熱銷倒數中：兩用抱/頸枕：拉開拉鍊即可隨時切換，給肩頸最厚實的守護，加購價 499 元。陶瓷杯墊：包含嚕嚕米、小不點、樹精 3 款，接住冰鎮好茶滲出的沁涼，加購價 79 元。午餐外出質感裝備：晴雨兩用自動傘（399 元）、小不點飲料袋（199 元）及手挽袋（169 元）。限時優惠：5/1 - 5/17「奶霜系列任選 + 膠原貴妃」組合價 99 元。全台茶聚門市同步，聯名周邊數量有限，售完為止。