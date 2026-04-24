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▲睽違8年再度回歸的雄獅旅行社，主打台中直飛行程布局，資深經理張仲甫推荐許多優惠行程。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.24)

▲華府旅遊以夏班出去玩為策展主題，針對暑期旺季推出峴港、泰國等東南亞包機行程，首日吸引大量人潮。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.24)

▲苗栗苑裡享沐時光莊園渡假酒店，推出多項雅緻雙人房住宿泡湯優惠。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.24)

2026 ATTA台中國際旅展，今日起一連4天在台中國際會展中心登場！這場中台灣指標旅展，今年首度移師水湳全新展覽館舉行，集結有航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園等339個攤位，涵括了航空公司、品牌旅行社和各級政府觀光單位，規模全面升級，參觀動線也更加寬敞舒適，預估將吸引30萬人潮進場，創造10億業績。首次參加 ATTA台中旅展的星宇航空，將台北 ITF 旅展規格移師台中，以高達144平方公尺的大型展位亮相，並推出「機票促銷僅此一檔」限時優惠，台中出發全航線82折起，現場更有滿額扭蛋抽獎，有機會獲得商務機票。中華航空因應歐洲商務旅運需求，推出「布拉格（PRG） —德勒斯登（DRS）」專屬付費接駁巴士，旅客可於抵達布拉格後，無縫轉乘直達德勒斯登主車站，縮短轉乘時間。 1本次旅展匯集百大品牌，超過30家旅行社聯手祭出最高第二人減8000元優惠，滿足從短程度假到長程深度的不同需求。其中，睽違8年再度回歸的雄獅旅行社，主打台中直飛行程布局，推出富國島、九州及釜山直飛行程，富國島5星4日行程僅19,900元起，並搶先布局2027巴西嘉年華深度旅遊。另深耕台中20年的華府旅遊，今年以夏班出去玩為策展主題，針對暑期旺季推出峴港、泰國等東南亞包機行程，峴港5日來回機票喊出6888元起破盤價，就連包含接送與網卡的四星自由行，也僅需萬元出頭即可成行。此外，華府還針對日本大阪推出19900元起的精選機加酒方案，以及深具文化深度的蒙古國6日體驗。旅展中另一亮點，就是搶購星級飯店餐券。今年台中12家星級飯店聯手出擊，推出最低38折起的住宿與餐飲優惠；包括台中長榮桂冠酒店咖啡廳，自助餐餐券最低76折起，台中金典酒店「金典特惠餐券」一套兩張2,398元，可通用栢麗廳、金園中餐廳等多項餐飲；現場限量每日50組「買20贈6」加碼優惠。苗栗苑裡享沐時光莊園渡假酒店雅緻雙人房（一泊一食）4,988元，和洋客房（一泊三食）11,588元， 各房型皆配獨立溫泉湯池。