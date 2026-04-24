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曾列民眾黨不分區立委名單第17名的公視前董事徐瑞希，2024年8月透過臉書表態退出民眾黨，隨後遭註銷黨籍。但她後來提起訴訟主張黨員資格存在一審勝訴。對此，創黨主席柯文哲今（24）日直言，不能因為有機會遞補立委就回來，「這對社會不是很好的示範」徐瑞希2024年8月24日在臉書發表退黨聲明，原因是前立委黃珊珊代理財團仲介法務，助長剝削移工，衝擊她為移工爭取權益立場，當時黃珊珊則表示並非事實，而民眾黨也於同年底註銷黨籍。沒想到徐瑞希後來主張，她從未向民眾黨正式表達退黨，聲明也不符合章程，向台北地方法院提起確認資格訴訟，台北地院23日判決勝訴，可上訴。由於徐瑞希不分區排名17名，在甫就職的立委許忠信後一位，若再有民眾黨員辭職，遞補的就是徐瑞希。柯文哲今到宜蘭輔選民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，會前受訪時表示，當時在民眾黨最困難的時候，徐瑞希突然在網路、媒體上宣布退黨，其實他也有發Line給她，想說到底是發生什麼事？反正她就說她要退黨，但有跟她說「這樣做對民眾黨會造成傷害」，但她就是退黨了柯文哲質疑，她現在為什麼想要恢復黨籍？當時在媒體上高調宣布退黨，總不能說因為現在有機會遞補立法委員，就跑回來。「我覺得這講不過去，中央黨部應該有法律去處理，法律問題法律處理，但這對社會不是一個很好的示範」。