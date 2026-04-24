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本月10日國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平會面，隨後中國國台辦即宣布10大惠台措施。TVBS民調中心今（24）日公布最新民調，顯示有39%民眾認為是利多於弊，30%認為是弊多於利，有4%認為對台灣沒有影響，另外27%沒有表示意見。而對於惠台大禮包，民調顯示，34%認為對台利多於弊，28%則認為是弊多於利，1%表示沒有影響，另36%沒有意見，民眾看法略顯分歧。根據TVBS民調中心提供的最新民調顯示，整體而言，有39%民眾認為鄭習會對台灣的影響是利多於弊，30%認為是弊多於利，有4%認為對台灣沒有影響，另外27%沒有表示意見。鄭麗文結束訪問中國後，國台辦隨即公布10項惠台措施，宣布開放台灣農漁產輸入大陸、支持金門共用廈門新機場、全面恢復兩岸空中客運直航、推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。而民眾認為這些措施對台灣的影響如何？調查結果顯示，34%認為這10項措施對台灣是利多於弊，28%民眾則認為是弊多於利，1%表示沒有影響，另外 36%沒有意見，民眾看法略顯分歧。本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於115年4月16日至23日晚間18：30至22：00，共接觸1452位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為334位，拒訪率為23.0%，最後成功訪問有效樣本1118位（市話549、手機 569），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center