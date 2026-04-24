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《偽裝的真實之吻》故事介紹 高中同學職場重逢愛上彼此

《偽裝的真實之吻》看點一：「賭約機制」創造史上最搞笑戀愛攻防

《偽裝的真實之吻》看點二：職場對決×戀愛攻防的雙線交織

《偽裝的真實之吻》看點三：雙向暗戀反差 觀眾比角色更早知道真相

《偽裝的真實之吻》看點四：完整情感弧線 從賭約到交往的蛻變

日本真人版BL劇《偽裝的真實之吻》由堀海登與lol成員佐藤友祐雙主演，全劇共10集，以「宿敵重逢變戀人」與「誰先愛上誰就輸」的賭約戀愛為主軸，從高中一路競爭到職場再度交鋒，兩人酒後立下荒謬約定展開擬似戀愛攻防，表面互撩實際卻是戀愛新手大亂鬥，背後還藏著從學生時代延續至今的單戀心事，主打「史上最幼稚的大人純愛對決」，本篇已為觀眾整理4大必追看點，該劇4月24日起在GagaOOLala全球首播。《偽裝的真實之吻》最令粉絲心動的設定，是兩名工作上無往不利的精英，在戀愛戰場上卻笨拙到令人心疼的「反差萌」。營業一課的王牌四谷良（堀海登 飾）與營業二課的天才志藤全（佐藤友祐 飾），從高中時代就是互不相讓的宿敵，成績、體育、情人節巧克力數量，什麼都要比。多年後在同一間公司重逢，兩人的競爭火花不減反增。某天酒後，兩人爭論起誰的戀愛經驗更豐富，誰也不肯認輸之下，定出了一個荒謬至極的賭約：「先愛上對方的人，就是輸家！」於是，一場「擬似戀愛」的攻防戰正式開打。他們開始對彼此施展各種拙劣的撩撥策略，明明工作能力頂尖，戀愛等級卻連高中生都不如。然而，這場看似荒唐的遊戲背後，隱藏著一個令人心動的祕密：四谷良其實從高中時代就暗戀著志藤全，賭約不過是他終於敢付諸行動的掩護。而志藤全也在攻防中逐漸發現，自己壓抑已久的情感正一點一點浮出水面。兩個工作能力頂尖的精英，在戀愛戰場上卻災難級笨拙，四谷良跟志藤全的「策略性撩撥」充滿令人捧腹的失誤，明明是成年人的遊戲，展現出來的卻是比高中生還不如的戀愛等級。這場「誰先心動誰就輸」的賭約，創造了日本BL劇中罕見的高密度喜劇節奏。白天在辦公室較量業績排名、爭奪客戶；下班後又要比賽「誰能先讓對方心動」。營業一課 VS. 二課的職場較勁，與私下笨拙的戀愛試探不斷交錯，在BL辦公室戀愛的類型中開創了獨特的敘事節奏。四谷良從高中就暗戀志藤全，賭約只是他的行動掩護；志藤全也在不知不覺中被喚醒壓抑的情感。兩人都以為自己是單戀單箭頭，而觀眾能看穿一切。這種「全知視角」帶來的心動與焦急感，是讓粉絲反覆重看的最大動力。全10集涵蓋原作與續篇《BREAK》的故事，觀眾不僅能看到宿敵如何變成戀人，更能見證交往後面臨嫉妒、不安與第三者介入的考驗。片尾曲〈明明比誰都還喜歡〉由兩位主演以角色身分演唱，讓情感延伸至劇集之外。