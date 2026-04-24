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▲老張玉荷包憑藉者「極致規格」建立品牌護城河，主打36mm以上的「霸王級」果實。為確保分級精準，引進日本等級自動化滾動式選果機，大幅降低人工誤差。（圖／翻攝畫面）

▲老張玉荷包與物流達成戰略合作，於包裝廠內設立臨時站所，果實完成包裝後，零時差直接送上冷鏈物流車，確保從產地到消費者手中全程維持低溫不斷鏈。（圖／翻攝畫面）

隨著時序步入初夏，高雄大樹特產玉荷包荔枝迎來一年僅有14天的珍稀產季。看準市場對精緻水果的需求，「老張果物」嚴選推出「36mm+霸王級」規格，從採後處理、科技選果到冷鏈保鮮全面升級，讓玉荷包不再有「一日色變」的遺憾。也因此，老張玉荷包從創業初期的70台斤，成長到年銷超過百公噸，在競爭激烈的鮮果市場中，成為指標性的品牌。「如果夏天不完整，是因為沒有吃到老張玉荷包。」 老張表示，這句話其實來自一位老客人，她長期訂購玉荷包，某年出國錯過產季，回國第一時間來電詢問，卻得知早已售罄。電話那頭沉默片刻，她語帶失落、甚至微微哽咽地說：「沒吃到你們的玉荷包，好像就沒有過到夏天」。老張說，「那一刻，我們才明白，原來一顆荔枝，不只是水果，而是一段季節的記憶」。老張玉荷包憑藉者「極致規格」建立品牌護城河。老張指出，市售玉荷包多為枝裝或粒裝，且受限於設備以28至32mm 為大宗。而老張主打36mm以上的「霸王級」果實。為確保分級精準，引進日本等級自動化滾動式選果機，大幅降低人工誤差。他強調，36mm規格的果肉占比、甜度與水份皆屬頂配，其肉肥汁多的「爆漿」口感，精準打中老饕對極致風味的追求，也成為送禮的首選。「導入新科技保鮮冷鏈最後一哩路」。玉荷包保鮮期極短，是產地直送的最大考驗。為克服此產業痛點，老張玉荷包採收後的處理程序投入大量資本。首創導入「壓差預冷」設備，果實採收後迅速將中心溫度降至恆溫，瞬間鎖住活性鮮度。同時，包裝前全面經過「電解水與淨化處理」，溫和帶走表面雜質與微生物，進一步延長保鮮期。此外，與物流達成戰略合作，於包裝廠內設立臨時站所，果實完成包裝後，零時差直接送上冷鏈物流車，確保從產地到消費者手中全程維持低溫不斷鏈。這項對保鮮設備與自動化分選的持續投資，不僅淬鍊出頂尖的果品，更創造了傳統農業難以企及的「供貨穩定度」。在產期短、氣候變數大的市場中，老張玉荷包仍能穩定供貨並兼顧品質，成為不少連鎖通路與電商指定合作品牌，且連續多年蟬聯銷售冠軍。除了在國內市場稱霸，老張玉荷包品質更早已達到國際頂標，憑藉著科學化的田間管理與零斷點的冷鏈技術，成功突破外銷壁壘，將大樹玉荷包出口至日本、香港等高端市場。這不僅是對其果品外觀與風味的雙重肯定，更象徵著老張玉荷包將台灣在地農產推升至「國際級精品」的地位。老張指出，老張玉荷包今年度預購檔期已正式鳴槍，面對「一年僅有兩週」的極端產季，以及頂規果品產量極其有限的雙重條件下，這場由科技保鮮與霸王規格聯手打造的夏季限定味蕾饗宴，預期將再度於高端送禮與老饕自用市場掀起搶購旋風。