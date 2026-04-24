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建議開放大合作社、大車行概念，杜絕各交通公司嚴重剝削司機

建立收費上限機制： 建請交通部制定車行管理費與平台抽成的合理上限，防止巧立名目剝削。

契約定型化與審查：要求勞動部介入審查車行與司機之合作契約，杜絕「假承攬、真催傭」或片面變更勞動條件之條款。

成立第三方申訴平台：建立專屬司機的權益救濟管道，當遭遇惡意停權或扣款時,能有公正的裁決機構。

針對駕駛人團體反映車行不當收費，或要求向指定對象購車、車貸、保險、參與指定車隊等限制駕駛自由選擇權等不合理行為，明令禁止。 針對車行收取的靠行費，需經地方公路主管機關核定後登載於機關網頁，車行亦需保留收費單據供主管機關查核，以強化收費透明機制與管理，保障駕駛權益。 車行空車額保留之展期，須有地方公路主管機關成立之審議委員會機制審查。

要當計程車司機有車牌合法營業，必須要靠行，但各地區因為車行向司機超收行費、權利金等問題，讓司機苦不堪言；有司機訴苦沒有準備10萬、20萬無法開車，更有買車要被車行賺60萬元。汽車駕駛人權益聯盟協會今前往交通部陳情，期待修法保證駕駛員權益。台南司機郭姓司機指出，司機要買車得透過車行買，希望修法明文規定，司機不需要強制跟車行買車，否則可以撤銷車行資格。他以司機常見的主流油電車Toyota Corolla Cross為例，牌價約83萬，自行購買約76至78萬，但車行要求司機透過車行一條龍購車與貸款，導致車行有約60元獲利空間。不僅購車成本，車行除了每筆訂單的高額抽成外，還會巧立名目收取高額管理費、派遣費或保險價差。一名高雄司機指出，南部車行常遇到聯合壟斷，司機若有異議，動輒面臨收回車牌的威脅，不少人擔心向政府檢舉之後會失去生計。全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟提出四大訴求，交通部指出，今會議討論汽車運輸業管理規則第91-1條，及汽車運輸業審核細則第6條修正草案，已邀請計程車相關工公會及各主管機關參與，原則都能支持交通部的方向及條文。本次討論修法重點有以下三項：交通部指出，未來車行倘有違反汽車運輸業管理規則，得依公路法第77條1項，處9000至9萬元罰鍰，並得視情節停止部分營業，最重可廢止其營業執照。後續將會併同通用計程車規劃，持續檢討牌照發放機制。