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國民黨主席鄭麗文在本月10日與中國國家主席習近平會面後，中國國台辦即宣布10大惠台措施，綠營方面對其背後政治條件保持警戒，目前兩岸政府間的協商談判幾乎停擺；根據TVBS民調中心最新民調結果顯示，有66%民眾支持兩岸政府重新進行協商談判；此外，有46%民眾支持在「九二共識」基礎上發展兩岸關係，不支持有32%。鄭麗文與習近平「鄭習會」受到各界關注，日前率團訪台的美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣受訪時表示「對話是件好事」，她也喊話，希望中國無論是與民選政府或非民選人士都能秉持相同態度，若選擇與某一政黨對話，「也應該與所有政黨對話」；這番言論也被解讀是否對中共喊話也考慮總統賴清德與習近平的「賴習會」。TVBS民調中心最新調查結果，雖然目前兩岸政府間的協商談判幾乎停擺，但有66%民眾支持兩岸政府重新進行協商談判，其中有33%表示非常支持，33%還算支持；不支持的比例只有19%，為8%不太支持和11%非常不支持，另有15%表示沒有意見。進一步就政黨傾向交叉分析，結果顯示，民進黨認同者有45%支持兩岸政府重新進行協商談判，44%不支持；國民黨及民眾黨認同者支持的比例，則均在九成以上；中立選民有61%支持，16%不支持。整體而言，多數民眾對於兩岸政府重新進行協商談判抱持正面態度。此外，對於鄭麗文在鄭習會後表示，與習近平會面時有重申「九二共識」，兩岸交流與對話，唯一的政治基礎就是「堅持九二共識、反對台獨」。針對「九二共識」部分，民調詢問民眾支不支持在「九二共識」的基礎上，繼續發展兩岸關係？結果顯示，46%民眾表示支持，32%表示不支持，另有23%沒有意見。這與104年時時任黨主席朱立倫與習近平「朱習會」時的調查結果相較，支持的比例由42%增加至46%，不支持的比例則由22%增加至32%。本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於115年4月16日至23日晚間18：30至22：00，共觸1452位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為334位，拒訪率為23.0%，最後成功訪問有樣樣本1118位（市話549、手機569），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。