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▲瑞祥巧克力不僅純粹濃郁，更創作出結合台灣特色風味的白巧克力，讓更多人品嚐到屏東土地孕育的可可。（圖／遠百提供）

▲屏東為台灣重要鳳梨產區之一，金鑽鳳梨以甜度高、纖維細、品質穩定著稱。（圖／遠百提供）

▲大埔良作有多種口味酵素可以挑選。（圖／遠百提供）

為推廣屏東優質農特產品及提升屏東農產品牌形象，屏東縣政府於今日（4月24日）至4月26日共三天在遠東百貨竹北店舉辦「好屏旺來金好讚」屏東農產行銷活動，以屏東代表性農產品「金鑽鳳梨」為主題，結合農產品展售、舞台活動及互動體驗，向民眾展現屏東農業多元加工與產業發展成果，打造城市型農產行銷平台。屏東縣政府誠摯邀請竹北民眾於4月24日至4月26日蒞臨活動現場，一同品嚐屏東金鑽鳳梨與在地特色農產品，感受屏東農業的熱情與活力。本次活動除展售新鮮鳳梨外，亦集結多項以鳳梨延伸開發的加工產品，如果乾、果醬、豆醬及清潔用品等，展現農產品從初級生產到加工加值的完整產業鏈，提升農產附加價值與市場競爭力。活動期間每日安排舞台互動活動與表演節目，包括農產品品牌宣傳、魔術表演及氣球互動表演等，營造親子同樂與休閒消費的活動氛圍。此外，活動特別規劃「鳳梨主題蛋糕開箱儀式」，由新竹在地甜點店家「饅饅好食」合作開發，以屏東金鑽鳳梨為主要食材，製成酸甜平衡、口感層次豐富的精緻鳳梨蛋糕，並透過現場開箱展示鮮果及延伸產品，搭配介紹與互動分享，讓民眾近距離認識鳳梨從鮮果到多元加工應用的魅力，提升參與感與話題性。活動同時結合滿額贈促銷，帶動現場消費，打造兼具行銷、教育與休閒功能的農產推廣活動；而此次屏東金鑽鳳梨與饅饅好食合作的新品也將成為常駐商品，未來將在饅饅好食台中以北共 12 家分店販售，持續擴展屏東鳳梨的市場影響力。屏東縣政府表示，透過城市型農產品展售與行銷活動，將屏東優質農產品帶入都會消費市場，不僅能提升農產品品牌形象與消費者認識度，也能協助農友拓展銷售通路與市場，持續推動屏東農業品牌化、精緻化與多元化發展，強化屏東農業競爭力與產業價值。屏東縣位處熱帶氣候區，日照充足、土壤肥沃，是台灣重要農業產區之一，其中金鑽鳳梨以果肉細緻、甜度高、纖維少而聞名，不僅深受國內消費者喜愛，也外銷至多個國家，是屏東重要的外銷水果之一。