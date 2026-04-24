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投資台灣事務所今（24）日通過2家企業擴大投資台灣，其中專責於AI及半導體客戶物流的安聯速運投資4.5億元，在桃園中壢區打造具備高資安與恆溫恆濕規格的智慧倉儲物流中心，期望成為全球AI供應鏈中不可或缺的關鍵運籌樞紐。安聯速運由傳統運輸業起家，逐步拓展至高附加價值的科技物流領域，已取得AEO優質企業安全認證及ISO45001，具備處理高科技電子貨品之專業保稅與通關能力。公司已建立龐大物流網絡，共有200台各式專業運輸車輛，以及10座現代化倉儲據點，並擁有軟體工程團隊，能針對AI及半導體客戶的特殊需求，建構深度客製化的管理系統。安聯速運為滿足國內AI伺服器大廠的物流需求，規劃投資4.5億元，在桃園中壢區打造具備高資安與恆溫恆濕規格的智慧倉儲物流中心。該物流中心預計導入AI智慧倉儲系統，整合智慧料架、自動化搬運設備，並優化派車調度方式，全面提升營運效率，強化安全管理。另外，長期深耕金屬加工領域，服務項目包含車銑加工、五軸加工、線切割、研磨及無塵室等級清洗與組裝的和頌企業，將於高雄市永安區廠區擴增設備，投資約2.1億元，預計新增12名本國員工，有助於提升我國高階精密製造與關鍵零組件在地化生產能力，強化產業供應鏈韌性，並促進半導體設備、航太與醫療產業發展。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,739家企業約2兆6,384億元投資，預估創造16萬4,591個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」有1,179家企業投資約6,011億元，帶來4萬1,563個就業機會。後續尚有22家廠商排隊待審。