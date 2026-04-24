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立委陳瑩長期關注蘭嶼醫療與健康權益，去年向行政院爭取「蘭嶼居民健康檢查」，行政院今（24）日正式核定計畫，總經費約9,121萬元，預計將有5,300位蘭嶼居民及相關人員受惠，衛福部立刻啟動相關作業，預計七月開始進行健康檢查。陳瑩表示，這是政府照顧蘭嶼居民應負的歷史責任。政府1982年在蘭嶼放置核廢料，對當地生活環境所造成的影響至今仍在持續，但對於蘭嶼鄉親的健康狀況長期缺乏系統性追蹤與照護，過去僅在2018年辦理過一次健康檢查。蘭嶼長年承受核廢料貯存帶來的健康與環境風險，居民健康保障不應被忽視。陳瑩指出，她於去年5月即在立法院針對「蘭嶼居民健康檢查」提出質詢，並多次追蹤行政院及相關部會辦理進度；前（21）日於總預算質詢時再次關切此案，行政院長卓榮泰當場承諾「馬上核定」。對於行政院今日迅速拍板，陳瑩表示肯定，並感謝行政團隊展現行政效率。本次健康檢查計畫由衛生福利部負責執行，經費由核能發電後端營運基金支應，並採專案方式辦理。衛福部已立即啟動規劃與前置作業，包括醫事機構委託、在地宣導及健康評估等，預計今年7月起正式進行健康檢查。在檢查內容方面，將涵蓋多項完整且系統性的檢測項目，包括膽固醇、三酸甘油酯、血液常規檢查、腎臟功能等基本血液檢查，以及肝功能、血糖等生化項目；另亦納入腫瘤指標檢查、胸部X光、甲狀腺超音波、心電圖與肺功能檢查等，提供全面性的健康評估，健檢報告由專業醫事人員進行解說，確保民眾充分了解自身健康狀況。陳瑩進一步說明，本次計畫將以設籍並居住於蘭嶼之居民為健檢對象，由醫療團隊進駐蘭嶼鄉為鄉親辦理檢查；對於設籍但未居住當地者，也將另行安排於其他醫療院所就近健檢，確保照顧不遺漏。她並強調，蘭嶼的問題是歷史責任的延續，蘭嶼鄉親長年承受環境風險與健康不安，是政府虧欠蘭嶼居民，未來將持續關心蘭嶼居民各項需求與照顧。