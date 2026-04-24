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▲中鋼公司獲世界鋼鐵協會2026年永續發展優勝企業，展現國際級ESG永續實力。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司獲世界鋼鐵協會2026年永續發展優勝企業，展現國際級ESG永續實力。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司獲世界鋼鐵協會2026年永續發展優勝企業，展現國際級ESG永續實力。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司於日前，第三度獲世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)授予2026年永續發展優勝企業之最高榮譽獎項，由董事長黃建智代表接受此一殊榮，經列為全球先進永續鋼廠，展現國際級ESG永續實力。中鋼公司董事長黃建智表示，世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)為肯定全球鋼鐵企業於經濟、環境、社會等ESG面向，創造永續發展之價值，於台灣時間今(115)年4月14日晚間正式公布2026年「永續發展優勝企業」(Steel Sustainability Champions)評選結果，中鋼公司繼2019年及2024年得獎後，第三度榮獲世界鋼鐵協會(worldsteel)授予此一最高榮譽獎項，顯示中鋼公司在氣候行動、ESG治理及資訊揭露透明度的卓越表現，深受世界鋼鐵協會的高度讚賞，與同得殊榮的ArcelorMittal、EMSTEEL、HYUNDAI Steel等國際鋼廠並駕齊驅，同列為全球先進永續鋼廠。黃建智說，世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)是由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等上百位會員所組成，不僅為規模最大及最活躍的全球產業協會之一，也是最具代表性之鋼鐵產業組織，其「永續發展優勝企業」評選，被視為全球鋼鐵業最高級別的永續評比，會員企業須通過三項嚴格條件，才可獲此殊榮。黃建智並說，首先在「承諾與行動」面向，企業須落實永續發展憲章中9項準則及20項永續標準並完成簽署，其次在「數據量測」面向，企業需提報完整鋼鐵生產生命週期清單，再則在「卓越表現」面向，企業須入圍worldsteel舉辦之Steelie Awards或榮獲安全與職業健康卓越成就獎。黃建智指出，面對2050年碳中和艱鉅挑戰，中鋼公司致力建構穩健的氣候治理架構，自2006年起逐年執行溫室氣體盤查，另依據ISO 14067標準建立產品碳足跡，也於2021年2月設置節能減碳及碳中和推動小組，並積極加大力度深耕節能製程、提升能資源效率、推動循環經濟、布局再生能源及深化減碳技術，經統計2018年至2025年期間，中鋼累積完成1459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年較2018年減幅7.18%，完成短期減碳7%目標，並持續儲備碳中和路徑所需的技術能量，朝中、長程減碳目標穩健前行。黃建智並指出，中鋼公司為迎接AI興起浪潮，於2023年將原有的「產銷智能化委員會」改為「數位轉型推動小組」，在公司良好的資訊化、自動化、線上化之數位能力基礎上，在營運、生產及設備等3大領域，加速導入利用物聯網(IoT)、巨量資料(Big Data)、人工智慧(AI)等先進數位科技，其中，中鋼引進數位雙生技術，結合物理建模、虛擬感測與AI技術建置高爐佈料與轉爐出鋼製程等模型，讓生產過程同步反應關鍵數據的虛擬量測，也順利入圍worldsteel Steelie Awards獎項。黃建智強調，中鋼致力ESG永續經營及資訊透明度的成果，不僅深獲worldsteel高度肯定，也發揮「價值共創」精神，投入上下游產業夥伴整合工作，帶動國內用鋼產業升級，並將持續推動數位及低碳轉型，更將視野延伸到產業鏈的價值重塑，引領下游供應鏈共同轉型，為我國產業永續發展貢獻心力。