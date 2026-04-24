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▲蔡琴（如圖）表示，因為巡演去了很多地方，每次看到家裡攤開來的行李箱像是大貝殼，覺得很醜。後來發現，舞台就是她的家，粉絲就是她的家人。（圖／宜辰整合行銷提供）

華語樂壇「絲絨歌后」蔡琴出道47年，全新巡演《不要告別》唱遍全球超過10個城市，所到之處皆座無虛席。日前在澳門站演出時，蔡琴在唱完同名曲〈不要告別〉後，竟無聲地將麥克風留在舞台正中央，隨後獨自轉身退場。離情依依的畫面讓全場陷入寂靜並引發淚崩，心繫台灣的她今（25）日也宣布，將於9月12、13 日重返台北國際會議中心（TICC）開唱，並直言這可能是最後一次開唱。常年過著走唱生涯的蔡琴，對於家有著不同於常人的感觸。她感性分享，每次出門表演前看到那一排來不及蓋好的行李箱，感覺就像「大貝殼」，讓她忍不住自嘲：「這叫什麼家，真是難看死了！」直到開啟這次巡演，蔡琴才恍然大悟，舞台就是她的家，「我把最精華的歲月和精力都獻給了舞台，直到現在才醒悟過來，舞台就是我的家，而你們（歌迷）就是我最親密的家人。」這次台北加演場，蔡琴將再次攜手亞洲流行音樂教父鮑比達大師，重新演繹東西方音樂劇的經典之作。蔡琴承諾會從懷舊金曲唱到民歌時期，讓歌迷在歌聲中重拾永不褪色的純真年代。蔡琴在澳門站曾表示，「這有可能是你們最後一次看蔡琴的演唱會。」讓這次的返場更顯珍貴。《蔡琴 不要告別 巡迴演唱會 2026 加演場 》門票將於4月26日上午11:00在ibon售票系統正式開賣。