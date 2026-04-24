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被譽為公務體系最高榮譽的「孫運璿傑出公務人員獎」今（24）日舉行114年度頒獎典禮，全台僅2至3位名額。台中市政府法制局長李善植憑藉首創夜間法律諮詢、消保防詐等多項指標性政績脫穎而出，獲頒百萬獎助金；這也是台中市繼去年建設局獲獎後，連續第二年蟬聯此項殊榮，展現盧秀燕市府團隊卓越的文官治理實力。孫運璿學術基金會自民國85年成立以來，秉持孫運璿先生「奉獻、遠見、紮根、傳承」理念，每年經嚴謹遴選程序，僅選拔2至3位對國家公共事務具有卓越貢獻的公務員。獲獎者除獲得公開表揚，更資助百萬元赴海外考察並出版報告，是我國公務體系中最具公信力的榮譽獎項之一。台中市政府秘書長黃崇典代表出席時表示，李善植局長具備法官、檢察官與律師的完整司法歷練，任內將法律專業轉化為精準的便民政策，在地方政府資源有限的情況下推動多項全台首創改革。他指出，中市府優秀文官能連兩年獲得肯定，顯見市長盧秀燕知人善任及團隊的建設實力。李善植於領獎時分享，未來將善用獲獎提供的考察機會，針對「人工智慧（AI）法制化」議題深入瞭解先進國家制度。他強調，面對科技挑戰，期能提出兼顧「科技創新」與「權益保障」的政策建議，為我國AI治理奠定完善基礎。法制局指出，局長李善植任內推動多項指標性創新業務，消保防詐：率全台之先建立「實體消費警訊公告」，並針對網購詐騙取得具體防範成效。便民諮詢：首創「夜間電話法律諮詢」，並增設性別友善及客語諮詢。被害人保護：創設「重大社會案件被害人關懷聯繫平台」，整合跨局處資源提供一站式服務。司法調解：推動偏鄉遠距視訊調解，助中市調解業務連續七年蟬聯全台第一。此外，局長李善植在處理社會矚目的「大學生無卡分期詐騙案」中，成功促成受害者與業者和解，並設計「類一條鞭」制度強化市府法制量能，展現法制專業對社會秩序的安定力量。台中市連續兩年有局處首長或文官獲此最高榮譽，不僅彰顯李善植在法制領域的深耕，也讓全國看見台中市府團隊在現代化城市治理上的卓越決心。