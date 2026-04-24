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▲ 展期間整體洽談熱絡，有來自新加坡、馬來西亞及其他國際市場買主持續到訪臺南館進行商務洽詢。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲向駐新加坡大使童振源介紹臺南農特產。（圖／南市府提供）

2026新加坡國際食品展（FHA 2026）於今（24）日圓滿落幕，為期4天展期吸引全球食品產業買家與業者參與。臺南市長黃偉哲率領農業局團隊及12家優質業者組成「臺南隊」參展，初步統計現場接單金額已逾1,100萬美元（約新臺幣3.5億元），整體外銷成果表現亮眼。展期間整體洽談熱絡，有來自新加坡、馬來西亞及其他國際市場買主持續到訪臺南館進行商務洽詢，且參展臺南業者，透過展期間密集洽談，與多家國際買主建立合作意向，並持續進行後續訂單與通路對接。黃偉哲表示，這次參展觀察到國際市場對於產品品質、安全標準及供應穩定性的重視程度持續提升，而臺南農產品在這些面向具備良好基礎。南市府長期多次與業者攜手進軍國際市場，並持續滾動檢討與精進產品內容，使產品更貼近國際買家需求，因此這次參與新加坡食品展，能在短時間內快速對接市場，提供符合買家期待的農產品，進一步提升洽談效率與合作機會。農業局長李芳林指出，這次臺南館展出產品以符合市場需求為導向，聚焦「便利性」、「健康取向」及「加工加值」三大特色，其中水產加工品、地瓜系列產品及水果加工食品詢問度最高。特別是經去刺處理之虱目魚產品及冷凍水產，因提升料理便利性，獲得餐飲及零售通路買家青睞；果乾、果汁及穀物類產品則因符合現代消費趨勢，展現高度市場潛力。農業局強調，這次展會成果顯示臺南農產已逐步由原料供應轉型為高附加價值產品輸出，未來將持續強化加工升級、冷鏈物流及國際市場布局，協助業者穩健拓展海外通路，讓臺南優質農漁產品持續在國際市場發光發熱。