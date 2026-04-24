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AI浪潮狂襲，封測龍頭日月光投控營運長吳田玉今（24）日直言，今年全球半導體產值正火速朝1兆美元大關邁進，下一波產業爆發點為「邊緣運算」，特別是無人機與機器人等新興裝置，可望為半導體市場注入全新的成長動能。吳田玉預期未來的AI應用將不再侷限於龐大的雲端資料中心，而是會全面延伸至終端設備，面對這場全球科技競局，他呼籲台灣應善用世界最完整的供應鏈優勢，盡快在關鍵技術與系統最佳化上卡位，並積極透過跨國結盟來墊高競爭壁壘、強化產業應變的韌性。日月光投控擴廠動作頻頻，本月中旬才公告，為擴增AI需求先進封裝產能，旗下日月光半導體購買群創南科5廠及相關附屬設施。日月光近期股價屢創新高，24日盤中首次觸及500元關卡，終場上漲6.78%，收496元，成交量27382張。本周漲幅多達12%，本月已經上漲50%。