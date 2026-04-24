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▲A-Lin（如圖）出道20週年，今天新歌〈繞路〉上架，她身穿緊身衣戰袍，穿出性感與自信的天后氣場。（圖／索尼音樂提供）

「天生歌姬」A-Lin 迎來出道20週年的重要時刻，人氣持續狂飆。年初啟動的《歌跡Journey》世界巡迴演唱會，在各大城市掀起搶票狂潮，不僅寫下指標性售票平台超過125萬人次想看的驚人紀錄，上海場更創下該場地首位連開四場女歌手的戰績。索尼音樂指出，台灣場次現在正在規劃中，在此之前，A-Lin先推出20週年巡演主題曲〈繞路〉，她表示人生偶爾繞一下路、多等一下也不錯。回首20年音樂路，A-Lin以出色的歌喉令觀眾印象深刻。面對海外巡演場場秒殺、票房供不應求，台灣粉絲最關心的回鄉開唱計畫，雖然台灣場次目前正持續規畫中，但A-Lin也期待在未來的演唱會中，能聽見更多歌迷與她分享這20年來的感動故事。關於20週年視覺拍攝，A-Lin特別挑選了被時尚界封為緊身衣之王的法國品牌Alaïa絲絨禮服，該品牌是Rihanna、Jennie及孫藝珍等國際巨星的紅毯首選。A-Lin駕馭高定時裝的貼身剪裁，穿出充滿性感與自信的天后氣場，讓粉絲驚呼：「歌姬美出新境界。」關於新歌〈繞路〉，是A-Lin從數百首DEMO中精選出同為阿美族歌手阿蘭AC的創作，並再度攜手《摯友》金曲作詞人葛大為打造新單曲〈繞路〉。葛大為以 A-Lin歌迷的真實故事為靈感，描繪在尋找夢想與幸福的過程中，難免會遇到挫折或繞路。A-Lin表示：「人生從來不是單行道，繞路並非壞事，反而能看見意想不到的風景。」她希望這首歌能陪伴所有在愛情或生活中受傷的人，將這些失敗轉化為生命的養分。