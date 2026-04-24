許多西方文化的上古傳說都會提到海怪克拉肯（kraken），傳說中這種章魚體型巨大，能夠輕鬆摧毀人類的船隻，讓漁民聞風喪膽。而最新研究顯示，古代一種章魚的體型真的可長至驚人的19公尺，曾經是海洋的頂級掠食者，站在食物鏈的最頂端。
根據《CNN》報導，《Science》期刊本週四刊出一項最新研究，從保存良好的章魚下顎化石遺跡可以推斷，白堊紀海洋中曾存在一種學名為「Nanaimoteuthis」的巨型章魚，體長可達到19公尺，大小幾乎能夠與滄龍與蛇頸龍相提並論，不同於現代章魚多處於食物鏈較低階層，這些古代的巨大章魚似乎是海洋的頂級掠食者。
研究指出，巨型章魚的下顎存在大量損傷，包括缺口、刮痕與磨損痕跡，顯示牠們經常進行激烈的捕食行為，而且很可能是以其他大型海洋動物或者是帶有硬殼的生物為食。
研究團隊發現巨型章魚左右下顎磨損程度並不對稱，認為這可能暗示著巨型章魚擁有複雜的捕獵策略，傾向於從特定某一側發動攻擊，顯示其具有較高程度的智能。
英國牛津大學教授庫爾森（Tim Coulson）表示，這項研究非常有趣，庫爾森並非研究團隊的一份子，他以外部專家的角度指出，發現的化石顯示上古章魚擁有巨大的體型，這表明牠們位於食物鏈的頂端。但左右下顎磨損程度不對稱是否可能作為具有智力的證明，庫爾森認為這樣的推測有一定道理，但還無法當作確切的證據。
另位未參與研究的教授文瑟（Jakob Vinther）也表示，化石顯示體型龐大的上古章魚可能是強大的海洋掠食者，但是考慮到章魚需要很長時間才能分解和吞食大型動物，或許他們主要是以捕食相對較小的獵物來滿足生存需求，而未必真的會去獵殺其他的海洋大型動物。
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研究指出，巨型章魚的下顎存在大量損傷，包括缺口、刮痕與磨損痕跡，顯示牠們經常進行激烈的捕食行為，而且很可能是以其他大型海洋動物或者是帶有硬殼的生物為食。
研究團隊發現巨型章魚左右下顎磨損程度並不對稱，認為這可能暗示著巨型章魚擁有複雜的捕獵策略，傾向於從特定某一側發動攻擊，顯示其具有較高程度的智能。
英國牛津大學教授庫爾森（Tim Coulson）表示，這項研究非常有趣，庫爾森並非研究團隊的一份子，他以外部專家的角度指出，發現的化石顯示上古章魚擁有巨大的體型，這表明牠們位於食物鏈的頂端。但左右下顎磨損程度不對稱是否可能作為具有智力的證明，庫爾森認為這樣的推測有一定道理，但還無法當作確切的證據。
另位未參與研究的教授文瑟（Jakob Vinther）也表示，化石顯示體型龐大的上古章魚可能是強大的海洋掠食者，但是考慮到章魚需要很長時間才能分解和吞食大型動物，或許他們主要是以捕食相對較小的獵物來滿足生存需求，而未必真的會去獵殺其他的海洋大型動物。