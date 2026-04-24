副總統蕭美琴今（24）日南下嘉義市，與投入嘉義市長選舉的民進黨立委王美惠合體。王美惠並於社群平台上PO出騎機車載蕭美琴畫面，引起網友關注，蕭美琴更直呼，「阿惠騎著這台服務20年了，技術很穩的！短短慢慢的一兩百公尺，隨扈沒有嚇到也不會崩潰的」。

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「雙美同行，嘉義前行！」王美惠下午陪同蕭美琴參觀阿里山小火車車庫園區、北門驛、檜意森活村，身為「機車立委」的王美惠，也冒雨騎機車載蕭美琴一小段路。

王美惠在社群PO出他載蕭美琴的照片，笑稱「來不及了啦，趕行程」；蕭美琴則留言說，「阿惠騎著這台服務20年了，技術很穩的！請大家放心，我們都很守規矩，阿琴試坐一下下，短短慢慢的一兩百公尺，隨扈沒有嚇到也不會崩潰的」。

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘也留言說，「歹勢，在我們這邊遲延了，大家都要和戰貓合影！」綠委王義川也笑稱，「原來你的機車可以載人？」

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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...