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副總統蕭美琴今（24）日南下嘉義市，與投入嘉義市長選舉的民進黨立委王美惠合體。王美惠並於社群平台上PO出騎機車載蕭美琴畫面，引起網友關注，蕭美琴更直呼，「阿惠騎著這台服務20年了，技術很穩的！短短慢慢的一兩百公尺，隨扈沒有嚇到也不會崩潰的」。「雙美同行，嘉義前行！」王美惠下午陪同蕭美琴參觀阿里山小火車車庫園區、北門驛、檜意森活村，身為「機車立委」的王美惠，也冒雨騎機車載蕭美琴一小段路。王美惠在社群PO出他載蕭美琴的照片，笑稱「來不及了啦，趕行程」；蕭美琴則留言說，「阿惠騎著這台服務20年了，技術很穩的！請大家放心，我們都很守規矩，阿琴試坐一下下，短短慢慢的一兩百公尺，隨扈沒有嚇到也不會崩潰的」。民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘也留言說，「歹勢，在我們這邊遲延了，大家都要和戰貓合影！」綠委王義川也笑稱，「原來你的機車可以載人？」